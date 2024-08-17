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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 17 августа 2024
Карпаты
17.08.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Динамо К
1'
О. Очеретко
23'
А. Пихаленок
58'
В. Ванат
90+2'
А. Ярмоленко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Динамо К
90'
+3
Замена
Н. Малиш
️️️️
А. Тымчик
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Ярмоленко
83'
Замена
Н. Михайленко
️️️️
А. Андриевский
Желтая карточка
О. Очеретко
79'
73'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Н. Волошин
73'
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Кабаев
Замена
Д. Устименко
️️️️
I. Neves Alves
63'
Замена
S.
️️️️
Е. Подлепенец
63'
58'
ГОЛ! 1:2!
В. Ванат
46'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Д. Лонвейк
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Пихаленок
ГОЛ! 1:0!
О. Очеретко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-2-1-3
12
Кемкин
28
Полегенько
3
Адамюк
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
26
Костенко
12
Подлепенец
9
4-3-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
32
Михавко
40
Биловар
2
Вивчаренко
21
Лонвейк
8
Пихаленок
18
Андриевский
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
9
9
Устименко
9
Устименко
9
18
Тымчик
23
Малиш
23
Малиш
18
Тымчик
18
Андриевский
91
Михайленко
91
Михайленко
18
Андриевский
21
Лонвейк
10
Шапаренко
10
Шапаренко
21
Лонвейк
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Карпаты - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Украина
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