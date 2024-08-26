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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Карпаты
ЛНЗ - Карпаты: обзор матча 26 августа 2024
ЛНЗ
26.08.2024, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
61'
Г. Пасич
77'
М. Яшари
34'
А. Чачуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Карпаты
Желтая карточка
М. Яшари
88'
Замена
Д. Олейник
️️️️
О. Тилль
83'
ГОЛ! 2:1!
М. Яшари
77'
75'
Замена
О. Кузык
️️️️
А. Чачуа
Замена
В. Бойко
️️️️
Ш. Ноникашвили
73'
Желтая карточка
О. Тилль
70'
65'
Замена
Д. Устименко
️️️️
I. Neves Alves
ГОЛ! 1:1!
Г. Пасич
Пас отдал
М. Яшари
61'
Желтая карточка
Y. Kucherenko
60'
57'
Замена
В. Клименко
️️️️
S.
Замена
Ф. Момо
️️️️
А. Авагимян
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Чачуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
33
Stênio
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
22
Франсис Момо
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
4-1-3-1-2
34
Муравский
55
Салиху
4
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
18
Тилль
22
Яшари
10
Авагимян
22
99
4-2-1-3
12
Кемкин
28
Полегенько
3
Адамюк
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
9
12
Подлепенец
33
5
Ноникашвили
18
Бойко
18
Бойко
5
Ноникашвили
18
Тилль
16
Олейник
16
Олейник
18
Тилль
10
Авагимян
22
Момо
22
Момо
10
Авагимян
8
Чачуа
17
Кузык
17
Кузык
8
Чачуа
33
21
Клименко
21
Клименко
33
9
9
Устименко
9
Устименко
9
Остались в запасе
ЛНЗ
Карпаты
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча ЛНЗ - Карпаты
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Омельченко
(Славянск)
Стадион:
Черкасы-Арена
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