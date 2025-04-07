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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Карпаты
Полесье - Карпаты: обзор матча 07 апреля 2025
Полесье
07.04.2025, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
60'
А. Чачуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Карпаты
85'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
83'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
О. Очеретко
Желтая карточка
F. Batista
74'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
Б. Крушинский
73'
69'
Замена
I. Neves Alves
️️️️
И. Краснопир
69'
Замена
P. Tanda
️️️️
Бруниньо
Замена
А. Андриевский
️️️️
Э. Сарапий
65'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Чачуа
Пас отдал
О. Очеретко
58'
Желтая карточка
В. Бабогло
56'
Желтая карточка
Т. Стецков
Желтая карточка
Э. Сарапий
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
27
Олег Очеретко
АП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кудрик
44
Чоботенко
4
Матич
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
31
Майсурадзе
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
4-1-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
4
Бабогло
55
Стецков
21
Альварес
37
Бруниньо
8
Чачуа
27
Очеретко
26
Костенко
95
Краснопир
55
Крушинский
30
Йосефи
30
Йосефи
55
Крушинский
5
Сарапий
18
Андриевский
18
Андриевский
5
Сарапий
37
Бруниньо
5
5
37
Бруниньо
27
Очеретко
12
Подлепенец
12
Подлепенец
27
Очеретко
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Полесье
Карпаты
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
37
Fabiano
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Полесье - Карпаты
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Центральный
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