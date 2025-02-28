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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - ЛНЗ
Карпаты - ЛНЗ: обзор матча 28 февраля 2025
Карпаты
28.02.2025, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
ЛНЗ
74'
Бруниньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - ЛНЗ
90'
+7
Вторая желтая
Б. Кушниренко
Желтая карточка
В. Клименко
90'
+7
87'
Замена
Х. Салиху
️️️️
А. Драмбаев
87'
Замена
В. Наумец
️️️️
Г. Пасич
Замена
I. Neves Alves
️️️️
И. Краснопир
86'
Замена
В. Клименко
️️️️
О. Очеретко
82'
Желтая карточка
А. Чачуа
79'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Бруниньо
74'
48'
Желтая карточка
Ш. Ноникашвили
46'
Замена
А. Авагимян
️️️️
О. Тилль
46'
Замена
Ш. Ноникашвили
️️️️
В. Танковский
38'
Желтая карточка
В. Танковский
Вторая желтая
П. Альварес
30'
Желтая карточка
П. Альварес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
21
Пабло Альварес
ОП
27
Олег Очеретко
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
3-2-3-2
1
Кинарейкин
55
Стецков
47
Педросо
11
Мирошниченко
5
Сыч
21
Альварес
8
Чачуа
37
Бруниньо
12
Подлепенец
95
Краснопир
27
Очеретко
3-2-4-2
34
Муравский
77
Кушниренко
4
22
Путря
14
Драмбаев
7
18
Тилль
6
Танковский
11
Пасич
22
Момо
99
27
Очеретко
21
Клименко
21
Клименко
27
Очеретко
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
14
Драмбаев
55
Салиху
55
Салиху
14
Драмбаев
6
Танковский
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
6
Танковский
18
Тилль
10
Авагимян
10
Авагимян
18
Тилль
11
Пасич
9
Наумец
9
Наумец
11
Пасич
Остались в запасе
Карпаты
ЛНЗ
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
18
Виталий Бойко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
26
Ян Костенко
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
18
Виталий Бойко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Карпаты - ЛНЗ
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Igor Pashal, Ukraine
Стадион:
Украина
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