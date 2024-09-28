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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Полесье
Карпаты - Полесье: обзор матча 28 сентября 2024
Карпаты
28.09.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Полесье
19'
Д. Мирошниченко
18'
Б. Крушинский
70'
А. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Полесье
Замена
В. Клименко
️️️️
О. Очеретко
86'
Замена
Д. Устименко
️️️️
I. Neves Alves
80'
70'
ГОЛ! 1:2!
А. Назаренко
56'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
Э. Мустафаев
46'
Замена
Т. Коста
️️️️
Б. Крушинский
25'
Желтая карточка
Б. Крушинский
ГОЛ! 1:1!
Д. Мирошниченко
Пас отдал
Е. Подлепенец
19'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Крушинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
4-2-2-2
12
Кемкин
4
Бабогло
47
Педросо
4
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
12
Подлепенец
3-3-3-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
34
15
Михайличенко
60
Мельниченко
29
Смоляков
7
Назаренко
95
Мустафаев
11
Гуцуляк
9
Эрнандес
Сакив
28
Полегенько
28
Полегенько
Сакив
27
Очеретко
21
Клименко
21
Клименко
27
Очеретко
9
9
Устименко
9
Устименко
9
95
Мустафаев
77
Кушниренко
77
Кушниренко
95
Мустафаев
55
Крушинский
6
Коста
6
Коста
55
Крушинский
Остались в запасе
Карпаты
Полесье
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
70
Jerry Yoka
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Карпаты - Полесье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Denys Reznikov, Ukraine
Стадион:
Украина
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