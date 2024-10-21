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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Карпаты
Рух - Карпаты: обзор матча 21 октября 2024
Рух
21.10.2024, понедельник, 18:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Карпаты
Замена
A. Plumain
️️️️
Я. Карабин
79'
76'
Замена
Д. Устименко
️️️️
I. Neves Alves
62'
Замена
Е. Подлепенец
️️️️
Бруниньо
Замена
И. Квасница
️️️️
Ю. Климчук
59'
Замена
М. Сапуга
️️️️
Д. Пидгурский
59'
Желтая карточка
Ю. Климчук
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
33
Stênio
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Рух
12
Markiyan Bakus
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
93
Роман
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
70
Климчук
10
Притула
95
Краснопир
4-2-2-2
12
Кемкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
3
Адамюк
4
Бабогло
8
Чачуа
21
Альварес
37
Бруниньо
27
Очеретко
9
33
6
Пидгурский
20
Сапуга
20
Сапуга
6
Пидгурский
70
Климчук
11
Квасница
11
Квасница
70
Климчук
19
Карабин
38
38
19
Карабин
37
Бруниньо
12
Подлепенец
12
Подлепенец
37
Бруниньо
9
9
Устименко
9
Устименко
9
Остались в запасе
Рух
Карпаты
12
Markiyan Bakus
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
12
Markiyan Bakus
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
67
Milan Mykhalchuk
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Рух - Карпаты
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Афанасьев
(Харьков)
Стадион:
Скиф
Новости команд
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