Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Кривбасс
Карпаты - Кривбасс: обзор матча 11 августа 2024
Карпаты
11.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
42'
П. Полегенько
80'
А. Чачуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карпаты - Кривбасс
Замена
Y. Tlumak
️️️️
А. Чачуа
86'
ГОЛ! 2:0!
А. Чачуа
80'
Замена
О. Очеретко
️️️️
Е. Подлепенец
76'
72'
Замена
Д. Соса
️️️️
Д. Хомченовский
61'
Замена
Ж. По
️️️️
Бандейра
58'
Желтая карточка
Д. Бизимана
46'
Замена
А. Микитишин
️️️️
М. Лунев
46'
Замена
Д. Бизимана
️️️️
Ю. Вакулко
ГОЛ! 1:0!
П. Полегенько
Пас отдал
В. Клименко
42'
19'
Пенальти не реализован!
М. Лунев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
4-4-2
12
Кемкин
28
Полегенько
3
Адамюк
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
21
Клименко
33
Шах
8
Чачуа
12
Подлепенец
9
3-2-1-2-2
30
Клищук
55
Стецков
25
Бандейра
3
Романчук
14
Драмбаев
17
Кузик
11
Вакулко
9
Твердохлеб
10
Хомченовский
14
Лунев
7
Кожушко
8
Чачуа
20
20
8
Чачуа
12
Подлепенец
27
Очеретко
27
Очеретко
12
Подлепенец
11
Вакулко
8
Бизимана
8
Бизимана
11
Вакулко
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
10
Хомченовский
7
Соса
7
Соса
10
Хомченовский
25
Бандейра
97
По
97
По
25
Бандейра
Остались в запасе
Карпаты
Кривбасс
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Карпаты - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Кривбасс
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Кривбасс» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Полесья» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:39
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
УПЛ: шансы «Кривбасса» и «Вереса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 10:33
«Кривбасс» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+