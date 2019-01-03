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Артем Ребров
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
18
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
6
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
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Все новости
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
1
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
1
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
32
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
9
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
4
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
13
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
13
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
10
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
3
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
8
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Угадаете клуб по городу?
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Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Артем Ребров - статьи
Вратарь
Имя
Артем
Отчество
Геннадьевич
Фамилия
Ребров
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
4 марта 1984 (39 лет)
Рост
193
Вес
88
Статистика
Новости
Статьи
Посты
03.01.2019 12:24
Надежда-2019. Кононов починит «Спартак»
Кто нас вдохновляет в новом году.
32
15.12.2018 13:00
Что такое спартаковская «ОПГ «Ромашка»? Пора разобраться
Для тех, кто до сих пор не в курсе.
25
25.03.2018 11:05
Тренер, который развил Гамшика, выносил чемпионов мира и работал в «Сатурне»
Большое интервью Владимира Вайсса − об особенностях работы в странах СНГ, неожиданном трансфере сына в Катар и общении с Мино Райолой.
8
18.02.2018 16:30
У вратарей «Спартака» проблемы. Они не помогают команде
Главный недостаток в работе Карреры.
41
19.01.2018 14:00
Самая неприятная травма «Спартака». Уже десять игроков за шесть лет
Повреждение крестообразных связок – очень большая проблема красно-белых.
13
13.09.2017 23:40
«Спартак» не смог обыграть «Марибор». Это провал?
Ребров и Самедов вытащили ничью в тяжелом матче первого тура Лиги чемпионов.
43
13.08.2017 19:00
Почему «Спартак» провалил начало сезона
«Спартак» проиграл ЦСКА и остался в середине таблице. Александр Плеханов разбирается в причинах слабого старта в исполнении действующего чемпиона.
45
29.10.2016 15:50
Автоголы Березуцкого и Зоа, шоу Джанаева и еще 5 ужасных ляпов в дерби «Спартака» и ЦСКА
Судьбу самых жгучих матчей «Спартака» и ЦСКА нередко решали жуткие нелепости, которые потом обсуждали месяцами. Перед супердерби «Бомбардир» показывает веселую подборку из кошмарных ошибок обеих команд в российской истории.
5
12.04.2016 09:40
Смолов, Дзюба и другие герои – в обзоре безумного 23-го тура РФПЛ
Покер Смолова, семь голов ЦСКА, 100-й мяч Дзюбы, жуткие ляпы вратарей «Спартака» и «Терека», очередной крах «Динамо» – позади невероятно событийный тур нашего чемпионата! Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре сумасшедшего 23-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
8
11.04.2016 18:00
Покер Смолова, 7 мячей ЦСКА и все остальные голы 23-го тура РФПЛ
ЦСКА возглавил таблицу чемпионата России, уничтожив «Мордовию». «Рубин» нанес разгромное поражение «Динамо».«Уфа» забила курьезный мяч «Тереку». Дзюба забил 100-й гол в карьере. «Зенита». «Спартак» и «Кубань» отыграли безумный матч в Москве. «Бомбардир» показывает ключевые моменты 23-го тура РФПЛ.
12
08.04.2016 09:55
Сборная России на Евро-2016. Вратари
До Евро-2016 два месяца. Леонид Слуцкий определяется с итоговой заявкой. «Бомбардир» помогает тренеру сборной России, запуская серию аналитических материалов по каждой позиции.
23
11.03.2016 16:00
Как об стену. Кто конкурировал с Акинфеевым в сборной России
Леонид Слуцкий объявил состав сборной на товарищеские матчи с Литвой и Францией. В списке значатся сразу два новых вратаря – Маринато Гилерме и Станислав Крицюк. «Бомбардир» вспоминает других голкиперов, которым не повезло родиться в эпоху Игоря Акинфеева.
21
07.12.2015 09:40
Футбольный гороскоп (7 декабря – 13 декабря)
«Бомбардир» продолжает приоткрывать вам ближайшее будущее с помощью футбольного гороскопа. В этот раз расскажем о том, как на вашу жизнь повлияют футболисты, родившиеся с вами под одним созвездием
1
22.11.2015 23:18
«Для них «ромбик» – просто картинка». Почему «Спартаку» все равно нужна распродажа
Московский «Спартак» провел один из лучших матчей в сезоне, но это ни на йоту не решило внутренних проблем команды. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену» и готов объяснить, почему Аленичев ни в чем не виноват. В отличие от футболистов.
4
19.11.2015 10:15
Особенности национальной обороны. Почему сборная России впервые провалилась при Слуцком
Проигрыш сборной Хорватии многие восприняли на удивление спокойно. Это просто товарищеский матч, рано или поздно бы проиграли. Но «Бомбардир» очень беспокоит защита сборной России, будущее которой без Игнашевича и Березуцкого представить все равно сложно.
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