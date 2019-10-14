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Артем Ребров
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
2
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
19
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
7
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Все новости
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
1
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
2
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
33
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
10
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
4
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
13
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
13
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
10
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
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Артем Ребров - посты
Вратарь
Имя
Артем
Отчество
Геннадьевич
Фамилия
Ребров
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
4 марта 1984 (39 лет)
Рост
193
Вес
88
Статистика
Новости
Статьи
Посты
14.10.2019 17:13
Тедеско знает о футболе всe, у Спартака всe будет хорошо
Журналист немецкого издания Bild Марк Сикман, специализирующийся на «Шальке-04», поделился мнением о Доменико Тедеско, который с большой долей вероятности возглавит московский «Спартак». Ранее Тедеско был главным тренером «Шальке-04».
28.05.2019 20:19
Олег Кононов остается. Спартак задачи на сезон 2019-2020
Сегодня состоялось заседания совета директоров «Спартака». Из главного – Олег Кононов тренер Спартака остается в команде. Поставлены задачи на новый футбольный сезон 2019-2020 команде. Остается наблюдать будут выполнены эти задачи или нет.
27.05.2019 21:47
Кононов – Максименко кто прав ? Оренбург – Спартак
После матча Оренбург – Спартак в котором команда Олега Кононова уступила 2-0, а вратарь Спартака совершил две глупых ошибки после которых забил Оренбург назрел очередной скандал ? Так кто же прав ?
06.08.2017 12:24
Важная проблема Спартака о которой иногда забывают
Макаронник– о вратарской проблеме Спартака.
2
04.08.2017 04:46
Почему «Спартак» обязан обыграть «Зенит»
Чемпионская гонка уже идёт
3
25.01.2017 15:09
интервью
Ребров о тренировках
24.01.2017 14:08
интервью
Артем Ребров о новичках
5
23.01.2017 21:35
интервью вратаря красно-белых
Ребров о капитанской повязке Глушакова
22.01.2017 19:29
Разговор с Каррерой. Если «Спартак» будет играть 3-4-3
новая схема?
22.01.2017 18:57
турнир
сборы ,Эмираты
22.01.2017 18:54
информация о 4 рабочем дне в абу-даби
сборы подготовка
21.01.2017 20:29
спартак
турнир
20.01.2017 20:41
Cпартак сезона 2016-2017
о команде в этом сезоне
03.01.2017 14:36
тест
тест
24.11.2016 17:00
Свои-чужие. С кем «Спартаку» пора расстаться
До открытия трансферного окна два месяца, но «Спартак» уже объявил о подписании Селихова. Зимой Леонид Федун готов раскошелиться еще. Однако чтобы купить что-нибудь ненужное, надо, согласно финансовому fair play, сперва продать что-нибудь ненужное.
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