Spartak.com: Артём Ребров: «Мои тренеры — Каррера, Риомми и Платон»

Ребров — один из ветеранов и лидеров нынешнего «Спартака». А еще он отличный собеседник, интересный рассказчик и… настоящий специалист по Объединённым Арабским Эмиратам, где наша команда снова готовится ко второй части первенства.

— Что скажете о первом сборе? Какие новшества привнес в подготовку и распорядок для Массимо Каррера?

— Этот сбор — далеко не первый в моей жизни. Поэтому удивить меня сложно. Заранее знал, что предстоит тяжелая, кропотливая работа. Так и получилось. Но я был к ней готов.

— Тогда расскажите, какой сбор в вашей карьере стал самым запоминающимся.

— Я выступал за дубль «Динамо» и зимой 2004 года поехал на сбор с основным составом. Динамовцами тогда руководил чех Ярослав Гржебик. Помните? Вот он постоянно заставлял вратарей бегать наравне со всеми. Мне, совсем молодому человеку, было так тяжело, что трудно описать.

— Ничего удивительного: «Динамо», как принято говорить, это «сила в движении».

— Может и так, но я рад, что сейчас от подобной практики у нас в стране отошли — и бегать так много нам не нужно. Однако бело-голубые у меня с тех пор ассоциируются именно с этим сбором.

ПУТЕШЕСТВИЯ: В ОТПУСК И НА СБОРЫ

— В Эмиратах вы далеко не впервые, правда?

— Представляете, только в отеле Ritz-Carlton, где мы сейчас базируемся, живу уже в четвертый раз. Так случайно получилось. Сначала дважды отдыхал здесь с семьей, а теперь второй раз подряд приезжаю на сбор со «Спартаком». Если не ошибаюсь, наша команда проводит тренировки в Эмиратах пятый год. Один раз жили в отеле здесь неподалеку, дважды — в Emirates Palace и дважды — здесь.

— Где вам понравилось больше?

— В Emirates Palace, на мой вкус, чересчур круто. В Ritz-Carlton поспокойнее — то, что нужно для нормальной подготовки. А когда приезжал сюда с семьей, то оценил, во-первых, детскую комнату, а во-вторых, то, что команды здесь останавливаются не часто. На сборы чаще всего едут в Дубай. Нет, я-то не против футболистов, но жена была недовольна: вроде приехал с детьми отдыхать, а вместо это одни футбольные тусовки. (Улыбается.)

— Кстати, как вы провели очередной зимний отпуск?

— Он получился очень насыщенным! Сначала мы устроили небольшое путешествие по Европе. Правда, нигде подолгу не задерживались: прилетели в Венгрию, а через два дня самолетом отправились в Рим. В Италии передвигались уже на скоростных поездах: это очень удобно. После столицы — Турин. Сходили на туринское дерби и посетили то место, где в 1949 году разбился самолет с «Торино». Тогда погибла великая команда во главе с Валентино Маццолой. Дальше побывали в Реджо-Эмилии. Там у нас, как и в Турине, живут друзья. А закончили этот тур в Милане. Вернулись домой, встретили Новый год как полагается, в семейном кругу — и первого января улетели в Доминикану. Так что я все успел — и отдохнуть, и побыть с детьми и, разумеется, поработать: в отпуске мы должны выполнять тренировочную программу.

— Как вам Доминикана?

— Там нас ждал типичный отельный отдых. Мы раньше в этой стране не бывали и, наверное, больше не поедем. Дело не в том, что нам не понравилось. Просто дорога туда занимает 13 часов, а обратно — 12. Самый тяжелый перелет в моей жизни получился. Да и дети наверняка запомнят его надолго.

— Как вы проводите свободное время на сборах? Привезли с собой музыку, фильмы?

— Взял с собой пару книг и маленькую колонку, чтобы слушать музыку.

— Какие книги?

— «Обитель» Захара Прилепина и биографию Жозе Моуриньо. Между прочим, обе эти книги мне подарили болельщики. Надеюсь их прочитать, а больше свободного времени все равно не предвидится, это я по опыту знаю.

— На сборах приходится «режимить», отказывая себе во многом. О каких блюдах вы здесь скучаете больше всего?

— В последнее время полюбил хинкали и хачапури по-аджарски. Джано все время смеется надо мной: мол, ну как, сходил поел хачапури? Здесь ни того ни другого нет. Зато присутствуют иные соблазны. Вот, например, к столу со сладостями я вообще не подхожу. Просто знаю, что если сорвешься и съешь один кусочек, то остановиться будет трудно. (Улыбается.)

ТРЕНЕРЫ: РИОММИ И КАРРЕРА

— В Эмиратах вы, как всегда, работаете с тренером вратарей Джанлукой Риомми. Что он за человек, как проходит ваше общение?

— Джанлука — человек очень интересный. Во-первых, необыкновенно спокойный. Никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Во-вторых, тренировки у него всегда нескучные. Показательно, что итальянец в «Спартаке» уже три года. Главные тренеры меняются, а Риомми остается. И ребята, и, насколько я понимаю, руководство его работой довольны. В нашем коллективе он себя чувствует комфортно. А общаемся мы на смеси английского, итальянского и русского. Сейчас, когда у Джанлуки русская невеста, процесс его обучения русскому языку ускорился многократно. (Улыбается.) Но проблем у нас не возникает с самого первого года.

— Вы ведь проводите с тренером вратарей даже больше времени, чем с главным?

— Так и есть. Теоретические занятия перед играми у команды общие, но до и после матчей мы с Джанлукой разбираем важные моменты. На сборах вратари работают по своей системе и с полевыми игроками проводят не все время. Каррера во вратарские дела практически не вмешивается: он доверяет Риомми на сто процентов. Разве что дает указания в том, что касается взаимодействия с защитниками, — по поводу ввода мяча, например. Но это часть командных действий.

— А если голкипер ошибается?

— Никаких криков, никаких обвинений — нормальный диалог, разбор ошибки, игрового момента. Про тренировки и говорить нечего. Где отрабатывать что-то новое и не бояться ошибки? Никто из тренеров и слова не скажет.

— Более того, после матчей Каррера вас нередко обнимает.

— А как же? Это нормально. Дело, конечно, не во мне лично. Вратарь — часть команды. И многие говорят, что значительная. (Улыбается.)

ФУТБОЛИСТЫ: «КРОКОДИЛЫ» И НОВИЧКИ

— С коллегой Александром Селиховым успели как следует познакомиться?

— Футбольное поле нас познакомило. Мы же вместе работаем. Естественно, для Александра сейчас многое в новинку. Но мы с Сергеем Песьяковым, как умеем, помогаем ему освоиться. Так что никаких проблем не возникает.

— Как вы относитесь к «версии» о том, что таких опытных голкиперов, «монстров», как вы с Песьяковым, приход молодого новичка может выбить из колеи? Или все наоборот?

— Только не называйте нас «монстрами». Или «крокодилами», как теперь шутит Глушаков. У нас с Сергеем тут точно не «клуб крокодилов», в который никого не пускают. Мы нормальные ребята, всегда открыты, всегда поможем. Понятно, среди вратарей существует конкуренция. Но она честная.

— В этом сезоне вы с Селиховым уже конкурировали, так сказать, заочно — соревновались в количестве сухих матчей.

— Мне об этом постоянно напоминали. Но я совершенно искренне считаю, что главное — это победы команды, а не сухие серии. В конце концов, сухой матч — заслуга не одного только вратаря. Вспомните хотя бы, сколько раз по ходу сезона наши защитники выбивали мячи из пустых ворот. Комбаров, Боккетти дважды… В общем, эти серии — скорее развлечение для любителей футбола.

— Хотелось бы узнать ваше мнение и о других новичках команды.

— Сейчас, в первую неделю сбора, было бы странно рассуждать об их игровых качествах. Прошло совсем немного времени, да и тренировки посвящены прежде всего закладке функционального фундамента. В первую очередь я обращаю внимание на то, как новички ведут себя в коллективе. И очень здорово, что никаких проблем в бытовом плане у них не возникло. Это важно. Никто из ребят не сидит в одиночестве, у всех есть с кем пообщаться. Селихов чувствует, что мы, вратари, его приняли. Джано сразу же взял шефство над Джикией: они живут в одном номере, играют в компьютерные игры. Самедова мы хорошо знаем по сборной и отлично общаемся. Луис Адриано легко сошелся с другими бразильцами. То есть все нашли себе друзей. И места в автобусе, кстати, тоже.

— Некоторые болельщики опасались, что новобранцы внесут некий дисбаланс в наш дружный коллектив.

— Думаю, ребятам с первых дней стало понятно, что у нас здесь просто нет такого понятия, как зависть. Только, повторю, честная конкуренция и человеческие отношения. Команда. В итоге тренер решит, кто будет выходить на поле. А нам нужно доказывать свою состоятельность каждый день. Всем — и новичкам, и ветеранам.

ЛУЧШИЕ: ВРАТАРИ И ГОЛЫ

— Кто из вратарей вам на данный момент нравится больше всего?

— Пожалуй, все-таки Буффон. Одно время я отдавал предпочтение Чеху. Понятно, есть еще Нойер, который двигает вратарский футбол вперед за счет того, что много играет ногами. Но я — воспитанник старой школы, и стиль Буффона мне больше всего по душе. Кстати, Джанлуиджи — футбольный долгожитель. Очень надеюсь, что он доиграет до нашего чемпионата мира и приедет в Россию. Хочется посмотреть на него воочию.

— А как же Риомми? Он же буквально на днях защищал ворота одной из команд на мини-турнире, который Каррера устроил во время тренировки. Оцените его уровень.

— Если я похвалю Джанлуку, все подумают, что подлизываюсь. (Смеется.) На самом деле я не особо следил за ним во время турнира — сосредоточился на своих обязанностях. Но когда мы встречались друг с другом, то он первым же ударом от ворот чуть не забил мне гол. И к тому же его команда ведь не последнее место заняла, а второе или третье. Так что он далеко не плох!

— Обычно вы очень эмоционально празднуете мячи, забитые «Спартаком». Какой из голов этого сезона смотрелся из ворот красивее всех?

— В первой части сезона было много эффектных голов. Насчет Глушакова с его «похоронами» и так все ясно, но еще был мяч, забитый Поповым с подачи Квинси в Казани, голы самого Промеса, Зе Луиша, Джано. Сложно выделить один-единственный: группа атаки не дает соскучиться.

— А можете назвать самый красивый гол, забитый в ваши ворота?

— В мои?! Дайте подумать… Может быть, гол Фернандеша обводящим ударом пару лет назад. По крайней мере сейчас вспомнился именно он.

БОЛЕЛЬЩИКИ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

— Вы были одной из главных звезд на детской пресс-конференции в рамках программы лояльности Spartak Kids, которая состоялась в декабре на «Открытие Арене». Понравилось общаться с самыми юными болельщиками «Спартака»?

— Очень! И не только потому, что дети — цветы жизни. Вопросы у них искренние, без подковырок. Сразу понятно, что они добрые, что идут от души и от сердца. Надеюсь, профессиональные журналисты, которые присутствовали в зале, поняли, что и им стоит быть чуть-чуть добрее. Не хочу обидеть никого из представителей прессы. У них работа такая: сейчас негатив востребован больше, чем позитив. Но все же…

— А как у вас складывается общение со взрослыми фанатами?

— Я знаю, что на любом спартаковце, тем более на вратаре, лежит огромная ответственность. С него особый спрос. И еще знаю, что всегда есть люди, которые тебя любят, а есть те, кто не любит. Понимаю, что, если я дам повод, найдутся те, кто тут же «закопает». Другие же будут верить в меня до конца. Но вот что главное: если человек болеет за клуб, в котором я играю, мы всегда сможем найти общий язык.

— Вы активно ведете страницу в «Инстаграме». Что вам чаще всего пишут, о чем спрашивают?

— Все зависит от результатов команды. Если мы выступаем не слишком удачно, туда лучше не заходить. Хотя я и после побед не сижу в «Инстаграме» часами. Но стараюсь отвечать прежде всего на реальные вопросы и просьбы, а не на эмоции подписчиков.

— Ваши сыновья уже занимаются спортом?

— Артёму всего два с половиной года, и о том, в какую секцию его записать, мы пока не думали. А старший, Платон, играет в хоккей, ходит на растяжку, на батут. Но и к футболу неравнодушен. Хоккеистов он как раз знает мало, а футболистов — почти всех.

— Делитесь с ним опытом?

— Конечно. Но при этом не собираюсь на него давить, чтобы не отбить желания заниматься. Вместо того чтобы рассказывать, как бить по мячу или падать, стараюсь делать так, чтобы сыну было интересно. Для меня важно не то, чтобы он стал профессионалом, а то, чтобы продолжал любить спорт.

— Разборы ваших матчей дома случаются?

— А как же! Как раз с Платоном. Жена-то знает, что после игры ко мне лучше не лезть с вопросами, а тем более — с упреками, и меня не трогает. А сыну я просто не могу отказать в разговоре. И после матча он часто начинает меня расспрашивать или сам подсказывает и анализирует: тут папа был молодец, а тут не очень…

СЕЗОН: ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ

— Рано или поздно подготовка к сезону завершится. 5 марта команде предстоит важнейший поединок в Краснодаре. А 4-го вам исполнится 33 года. Как планируете провести день рождения?

— Вместе с командой, разумеется. Дай бог, чтобы ничто не помешало сыграть. Да, еще семья собирается приехать. Не только из-за моего дня рождения, а и для того, чтобы посмотреть краснодарский стадион. Но, в общем, будет обычный рабочий день.

— Дни рождения у вас, наверное, часто выпадают на старт весенней части сезона?

— Именно на день матча он пока ни разу не приходился. Либо накануне, либо сразу после тура. Так или иначе, и я, и родственники уже привыкли, что в этот день я редко бываю дома.

— Что пожелаете себе на вторую половину чемпионата?

— Обойтись без травм. И, разумеется, чтобы атмосфера, которая существовала в команде до перерыва и сейчас на сборах, сохранилась. Чтобы мы оставались единым целым.

— И тогда?..

— И тогда посмотрим, что у нас получится.