Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Спартак-наш дом Все блоги -

    спартак

    21 января 2017
    турнир

    ТУРНИР НА СБОРЕ В ЭМИРАТАХ
    http://www.spartak.com/main/news/98452/
    Команда Реброва выигрывает «главный приз».

    ериодиСегодня, в отличие от двух предыдущих дней, у спартаковцев прошла лишь одна, вечерняя тренировка. А первая половина дня была посвящена тестам, в результате которых можно до миллиметров определить жировую прослойку каждого спортсмена. Это не менее важно, чем регулярное и уже привычное взвешивание. По мнению наших медицинского и тренерского штабов, показатели футболистов внушают оптимизм: ни один не превысил норму, а у многих итоговые данные оказались близкими к идеалу.

    Что касается занятия на стадионе «Шейх Зайд» во второй половине дня, то оно началось с упражнений на профилактику травм, продолжилось отработкой технических приемов и контроля мяча, а завершилось мини-турниром по круговой системе на ограниченном участке поля.

    Первое место в нем оспаривали четыре команды по пять игроков в каждой. Победителями стали Ребров, Промес, Попов, Ананидзе, Джикия и Гулиев, которого переодически заменял Тимофеев.

    На завтра у спартаковцев намечены две тренировки.

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11