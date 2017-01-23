интервью вратаря красно-белых

Ребров: для меня стало облегчением, когда капитанскую повязку отдали Глушакову

Вратарь «Спартака» Артём Ребров признался, что с облегчением воспринял переход капитанской повязки к полузащитнику Денису Глушакову. «Естественно, я удивился, когда меня сделали капитаном „Спартака“. Все были удивлены. Думаю, помогла как раз та самая дипломатия — иногда я был в корне не согласен с решениями, но ничего не высказывал. Понимал, что есть другие мнения, есть субординация. Спасибо папе, что привил это. Для меня стало облегчением, когда повязку отдали Глушакову. Я считаю, что капитаном должен быть полевой игрок. Конечно, если ты не Буффон. Полевому легче добежать до судьи, решить какие-то вопросы. Денис намного ближе к происходящему на поле. Вообще, капитанство Глушакова пошло на пользу команде. А всё, что я делал с повязкой на руке, могу делать, и будучи вице-капитаном», — сказал Ребров.