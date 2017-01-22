ТУРНИР НА СБОРЕ В ЭМИРАТАХ

http://www.spartak.com/main/news/98452/

Команда Реброва выигрывает «главный приз».



ериодиСегодня, в отличие от двух предыдущих дней, у спартаковцев прошла лишь одна, вечерняя тренировка. А первая половина дня была посвящена тестам, в результате которых можно до миллиметров определить жировую прослойку каждого спортсмена. Это не менее важно, чем регулярное и уже привычное взвешивание. По мнению наших медицинского и тренерского штабов, показатели футболистов внушают оптимизм: ни один не превысил норму, а у многих итоговые данные оказались близкими к идеалу.

Что касается занятия на стадионе «Шейх Зайд» во второй половине дня, то оно началось с упражнений на профилактику травм, продолжилось отработкой технических приемов и контроля мяча, а завершилось мини-турниром по круговой системе на ограниченном участке поля.

Первое место в нем оспаривали четыре команды по пять игроков в каждой. Победителями стали Ребров, Промес, Попов, Ананидзе, Джикия и Гулиев, которого переодически заменял Тимофеев.



На завтра у спартаковцев намечены две тренировки.