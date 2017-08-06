Важная проблема Спартака о которой иногда забывают

Макаронник– о вратарской проблеме Спартака.

Спартак, пожалуй, самая обсуждаемая команда нашего чемпионата. Давайте сегодня немного поговорим о вратарской позиции команды. После ухода из стана красно-белых таких вратарей как Стипе Плетикоша, Войцех Ковалевски и Андрея Диканя у Спартака стала проседать вратарская позиция и давно не появлялся хороший кипер.

Артём Ребров

На данный момент в воротах занимает опытный Ребров. Правда весь его опыт это только чемпионат России и одна игра за сборную, в товарищеском матче с Хорватией. Где Артём сыграл, скажем, на троечку. Но справедливости ради у нас не так много вратарей которые имеют международный опыт. Рассмотрим его игру.

Ребров оставляет всегда двоякие чувства. С одной стороны он может выдавать хорошие матчи и заряжать энергией своих партнёров. И так же точно заставлять нервничать своих партнёров . Это и пожарная игра на выходах, отсутствие хорошего прыжка (плюс годы берут своё), а так же не правильное отбитие мячей. Очень часто Ребров отбивает мяч так, что его тут же можно добить, правда, Артёму часто помогают защитники спасти ворота. Он очень любит раньше времени заваливаться, во время ударов, не смотря толком как же полетит мяч и тем самым надеясь что он летит в его сторону как ему кажется.

Да, чемпионский сезон голкипер провёл на хорошем уровне. Но даже в чемпионском сезоне болельщики сетовали и отмечали сей факт «один удар в створ один гол, два удара в створ и два гола». Ребров это не тот вратарь про которого говорят «этот парень тащит команду он всегда выручит « Так же отмечу, что его возраст 33 года, хоть как и многие скажут вполне вратарский. Но Ребров далеко не Буффон или Ханданович. Ему не хватает пластики и с годами она будет только хуже.

Но тем не менее вратарю доверяет потрясающий Массимо Каррера, который буквально ворвался в наш чемпионат. Из пресс конференциях, из интервью, и его действий, можно сказать что Ребров ещё долго будет вратарём номер один (если не начнёт часто привозить) при Массимо. Об этом свидетельствует и продлённый контракт вратаря с клубом. Массимо ценит харизму и лидерские качества вратаря красно-белых. Артём неплохо выбирает позиции, и иногда Ребров может и так:

Только вот снова повторюсь, Артём далеко не Буффон по своим характеристикам. И новый сезон это не раз показывает. Нелепейший гол на предсезонной подготовке, гол в суперкубке от Локомотива, гол от Динамо на последних минутах. А и ещё совсем не давний матч с Краснодаром, где только чудо спасло Артёма а не он. И знаете, нет ощущения что Ребров в ответственном матче против Зенита сохранит свои ворота в неприкосновенности. Но это футбол: тут может быть всё что угодно. Ведь у Реброва есть его любимые магические штанги.

Александр Селихов

Александр имеет схожу историю что и Андрей Лунёв. Ворвался в наш чемпионат так же стремительно и блестяйще. Один из лучших молодых вратарей. Один из лучших в Амкаре.

В первой половине сезона 2016/17 продолжил уверенную игру, стал по многим статистическим показателем лучшим вратарём первого круга чемпионата, отстоял на ноль 10 матчей из 17, пропустив всего 12 мячей.

Перейдя в Спартак прочно сел на лавку. Хотя был один из лучших по сухим матчам отбитым мячам и оценкам за матч. Блестящая игра за Амкар в сезоне 2016 года. Не менее прекрасная игра против Спартака не помогла стать номер один в красно-белой команде.

Это главная загадка для многих аналитиков и болельщиков. Как молодой вратарь который явно сильнее Реброва сидит на лавке. За него и возраст, пластика, уверенная игра на выходах, хорошая игра ногами, высокий вратарский рост 190см, уверенная игра на линии и выборе позиции. И даже матч прошлого года когда Александр наверное уже устал тереть лавку, вышел против Амкара, показал, что он в порядке и ничего пока не растерял, в отличие от другого кипера красно-белых, вечно подающего надежды Песьякова. Селихов на сборах все свои таймы отстоял на ноль, да, там уж феерить ему не приходилось, но всё равно показатель. Когда же Ребров пропускал простые мячи. Но в итоге мы видим то что видим, Ребров номер один.

Вратарская проблема Спартака

Теперь представьте картину Артём Ребров номер один в Спартаке на год или два это уже не так важно. Сейчас Спартаку предстоит играть на три фронта, и есть конечно же шанс выйти и Селихову. Но на деле будет следующее. Ребров играет этот сезон в РФПЛ, играет в лиге чемпионов. Дальше возможно ещё стоит сезон и уходит из Спартака. В это время Селихов получая игровую практику разве что в Спартаке-2 и, если ещё повезёт, в кубке России, окончательно растеряет и мотивацию и навыки.

Ведь сидя на лавке и играя в слабой лиге Фнл нельзя улучшить свои профессиональные навыки и получить опыт. Для молодого и перспективного вратаря Селихова было бы бесценно получить игровую практику в лиге чемпионов. И этот опыт позволил бы Селихову стать ещё более сильным голкипером, но увы. Эта грубейшая ошибка Спартака. Безусловно, можно было бы так поступить и взять Селихова на перспективу когда Реброву было бы 30, и если бы он был бы явно сильнее Александра. Но Реброву 33 и он далеко не вратарь высокого уровня что бы за него так цепляться. Заслуги заслугами но нужно смотреть вперёд. Но уникальному Массимо Каррере и Спартаку виднее конечно.

Бонус

Опытные парни заслуживают уважения и место на поле, но нашим клубам и Спартаку стоит чаще доверять молодым игрокам, ведь за ними будущее. На деле именно Селихов должен стоять в воротах а опытный матёрый Ребров страховать его в случае чего. После ухода Артёма красно-белые рискуют сильно ослабить свою вратарскую позицию. И вот ещё один бывший молодой вратарь Спартака Антон Митрюшкин, который не захотел полировать лавку: передаёт привет красно-белым.

Спартак упустил отличного молодого вратаря. Который стал чемпионом Европы до 17 лет в 2013 году. Серебряным призёром Европы до 19 лет в 2015. А так же победителем молодёжного первенства России в 2012/13 в составе Спартака. 1 февраля 2016 года Антон Митрюшкин перешёл в швейцарский Сьон и у него там всё хорошо.

Если вратарь хорош, надёжен, то защита более спокойна и меньше допускает ошибок и нарушений у штрафной. Ведь за их спинами надёжный вратарь. И становится тревожно за вратарскую позицию Спартака. А впереди ещё много длинных сезонов и еврокубков.