Покер Смолова, 7 мячей ЦСКА и все остальные голы 23-го тура РФПЛ

Тур закончился нулевой ничьей. Начали с нулей в Махачкале, закончили в Самаре.

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:0

Смолов, Дзюба и другие герои – в обзоре безумного 23-го тура РФПЛ

Один из самых зрелищных матчей тура прошел на «Открытие-Арене»: там «Спартак» мог снять вопросы о победителе уже к перерыву, а в итоге проиграл первый тайм из-за кошмарной ошибки Реброва, но все же сумел отыграться.

«Спартак» – «Кубань» – 2:2

«Спартак» начал игру активнее. Уже в дебюте матча голом отметился Ивелин Попов.

Аподи забивает красивый мяч дальним ударом.

Ошибка Реброва на выходе привела ко второму мячу в ворота «Спартака».

Промес ударом со штрафного выравнивает положение.

«Краснодар» разыгрался, отправив шесть голов в ворота «Урала», а особенно здорово сыграл Смолов, оформивший покер. Бедные уральцы.

«Краснодар» – «Урал» – 6:0

Федор Смолов вывел хозяев вперед.

В компенсированное к первому тайму время Федор забил второй мяч.

Одил Ахмедов увеличил преимущество хозяев.

Федор Смолов пошел на хет-трик, доведя счет до разгромного.

На этом нападающий «Краснодара» не остановился, оформив покер.

На одном Федоре дело не закончилось. Решил сказать свое слово и вышедший на замену Вандерсон.

Не слишком зрелищный матч между «Уфой» и «Тереком» принес лишь один забитый мяч, который вышел сверхкурьезным. Благодаря дикой ошибке вратаря уфимцы сумели прервать собственную серию неудач и притормозили грозненцев на пути к еврокубкам.

«Уфа» – «Терек» – 1:0

«Уфа» воспользовалась грубейшей ошибкой Городова, выронившего мяч в собственные ворота! Гол записан на Николая Сафрониди.

ЦСКА вернул себе первое место, причем решил все свои вопросы в матче с «Мордовией» уже в первые 11 минут. Забив сопернику шесть в Саранске, красно-синие унизили его еще и в Химках. Что сказать, вовремя саранскую команду покинул Андрей Гордеев.

ЦСКА – «Мордовия» – 7:1

Уже на третьей минуте ЦСКА забил. Вернее, забила «Мордовия», но в свои ворота, причем сделал это один из ее лучших игроков – защитник Игорь Шитов.

Еще через восемь минут классно забил Роман Еременко – это его первый гол в сезоне. И уже 2:0!

Полтайма прошло, а ЦСКА уже громит своего соперника. Головин откликнулся на передачу Дзагоева и сделал счет 3:0!

Четвертый гол пришел спустя несколько минут. Муса еще не забивал? Забил!

Обновлять онлайн можно чуть ли не каждую минуту. 5:0 – Игнашевич! Кошмар, прошло-то всего 27 минут первого тайма. Кстати, пять мячей влетело за 24 минуты, и это – новый рекорд скорострельности в истории российских чемпионатов.

«Гол престижа», так говорят в этих случаях. Самодин сумел огорчить свою бывшую команду. 5:1.

Может, не нужно было? А то красно-синие встрепенулись и забили шестой... (дубль на счету Еременко)

... а затем и седьмой, благодаря Дзагоеву. У Чебану с Жулио Сезаром теперь определенно есть что-то общее.

В Перми «Амкар» и «Зенит» репетировали полуфинальный матч Кубка России, который состоится между ними здесь же через 11 дней. Сегодня же борьбы было больше, чем футбола, конфликтов больше, чем голов. Тем не менее, «Зенит» забил два памятных мяча и победил.

«Амкар» – «Зенит» – 0:2

На исходе получаса игры «Зенит» повел в счете – 100-й гол в карьере забил Артем Дзюба!

Второй гол «Зенит» провел под занавес матча, отличился Александр Кокорин. Спорили о-о-очень долго.

В третьем субботнем матче «Рубин» потоптался по московскому «Динамо», забив ему три гола за полчаса и доведя счет во втором тайме до разгромного. Карадениз забил свой 50-й гол в составе казанцев, а бело-голубые проиграли вторую игру подряд со счетом 1:4.

«Рубин» – «Динамо» – 4:1

«Рубин» не стал отставать от ЦСКА и тоже забил гол на третьей минуте. Отличился Карадениз. Ну что, еще четыре в следующие двадцать минут? Но соперник – не «Мордовия».

Красивый гол Канунникова состоялся на 14-й минуте. А что, почти по графику ЦСКА!

Еще через три минуты команды пробили букмекерский верх – Ионов сократил разрыв в счете, реализовав пенальти.

Что творится в центральной зоне у «Динамо» – это просто кошмар. Наказал Портнягин!

Во втором тайме веселье продолжилось, хотя голов стало поменьше, но кошмары «Динамо» не закончились. Четвертый гол влетел с пенальти от Девича.

В стартовом матче 23-го тура лидер российского чемпионата не сумел переиграть аутсайдера: «Ростов» уже шестой матч подряд не пропустил ни гола, но забить тоже не смог. «Анжи» при этом опять не выиграл дома, оставшись худшей домашней командой турнира.

Анжи» – «Ростов» – 0:0