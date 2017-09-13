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    «Спартак» не смог обыграть «Марибор». Это провал?


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    Голосов: 11
    13.09.2017 23:40
    Ребров и Самедов вытащили ничью в тяжелом матче первого тура Лиги чемпионов.

    От матча с «Марибором» никто не ждал много голов. Наш эксперт по ставкам призывал ставить на малое количество мячей без риска проиграть. «Марибор» – крепкая команда, отбиравшая очки у «Спортинга», «Селтика» и даже «Челси». Дома словенцы играют мощно и крепко. «Спартаку» с его натужным набором чемпионской формы такой выезд в первом туре Лиги чемпионов – лишняя проблема. «Спартак» почти справился, хотя игра перевернула все ожидания.

    По моментам «Марибор» наиграл на несколько голов. Особенно усердствовали Таварес и Богар. Первый мял оборону «Спартака» и персонально опекавшего его Кутепова. Богар креативничал и однажды доигрался до штанги ворот Реброва. Хозяева пытались забить даже прямым ударом с углового, но Артем Ребров в этом матче тащил все. Не зря Селихов поддержал решение Карреры снова сделать Реброва основным голкипером «Спартака». Ничью «Марибор» добыл в концовке в моменте, где вратарь ничего не мог сделать.

    Ключевым моментом игры стала травма Глушакова. «Спартаку» еще по ходу первого тайма пришлось перестраиваться после потери капитана. Вместо Глушакова вышел Самедов и оказался самым опасным игроком «Спартака» в этом матче. Сначала полузащитник запорол убойный момент, а затем забил из позиции, где шансов на гол было меньше. «Спартак» взял очко в Словении, где тяжело всем.

    Это почти успех, потому что «Ливерпуль» и «Севилья» здесь тоже столкнуться с трудностями. И все-таки это слабовато, потому что по игре «Спартак» мог отстоять победный результат.

    Текстовый онлайн матча «Марибор» – «Спартак»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2 Голосов: 11
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 14 сентября 2017, 21:58

      Шансы есть, но будем честны - они минимальны! А вот лига Европы по силам! Удачи русскому клубу на европейский полях! Вперёд Спартак!!!

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 14 сентября 2017, 19:40

      Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 14 сентября 2017, 19:34

      Глушаков очень толстый и задница тянет к земле.

      -1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 14 сентября 2017, 18:42

      Непонятно почему так пожарили в обороне, как Марибор чуть придавит - все ховайся, паника. Играли-то реально лучше, откуда эта дрожь в коленках...

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 14 сентября 2017, 17:46

      Что прицепились к Спартаку? Ну, не ТОПОВЫЙ на данный момент этот клуб!Играет, как может, то есть - никак, так что с него спрашивать... Пусть катают мячик, может когда-нибудь и научатся.... Хотя до уровня былых спартаковских высот и побед, как до Парижа раком!!!!

      2
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      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" 14 сентября 2017, 14:05

      Народ!!! Давайте не будем "сжирать" ветерана Ещенко!!! Он никогда не был игроком ТОПового уровня (трудяга, но не более того), что и доказал он вчера, имея несколько очень хороших моментов!
      К сожалению, в Спартаке сейчас есть несколько игроков "под Лигу чемпионов"! Каррера с таким подбром и подходом руководства в прошлом году показал максимум и ждать "хорошего" против скаузеров и Севильи не приходится!
      Верится в отскок в Лигу Европы и проверку сил на 2 фронта, где есть шансы просто пройти как можно дальше зарабатывая деньги и набирая опыта!

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 14 сентября 2017, 14:00

      Это у нас так победили плохо, не зрелищно, проиграли да вы г.вно а не клуб. Извините мы играем (я про все клубы да тот же Зенька показывал многое с тем же Утрехтом) что команды играют на том уровне какой у них есть! И не надо никого поливать грязью, к слову в прошлом сезоне они (болельщики Спартака Кареру чуть ли не богом сделали принесшем чемпионство), сегодня же они просто втаптывают его в одно место.

      2
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      Рейтинг: +43

      vayka 14 сентября 2017, 13:24

      потом победим

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 сентября 2017, 12:58

      Это не провал это спартак хотя одно и то же

      -2
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 14 сентября 2017, 12:42

      на место Ещенко нужно было брать Караваева в это трансферное окно.

      0
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