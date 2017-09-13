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    Что случится в матчах Лиги чемпионов? Прогнозы, которые принесут вам выгоду

    13 сентября 2017
    Главный эксперт «Бомбардира» по ставкам Евгений Найданов рассказывает о самых вероятных событиях еврокубковых матчей.

    «Бенфика» – ЦСКА – 1:2

    Прогноз: Обе забьют. Кф. 2.10

    Португальская команда в этой встрече обязательно забьет. И причины нужно искать даже не в атакующей силе «Бенфики», которая в прошлом сезоне уверенно выиграла национальный чемпионат, забив больше всех остальных команд.

    Причины – в слабости армейцев у своих ворот. Во-первых, это защитники – Игнашевич и братья Березуцкие, которым на троих уже больше ста лет, а также Виктор Васин – игрок без особой надежности. Во-вторых, это вратарь, стабильность которого проявляется лишь в том, что он пропускает на групповом этапе Лиги чемпионов и стадии плей-офф 39 матчей подряд. Я не жду здесь разгромного поражения ЦСКА, но очередной гол на турнире они наверняка получат.

    В атакующей трети поля дела у армейцев куда лучше, что подтверждает и статистика: в этом сезоне команда Виктора Гончаренко провела 14 официальных матчей, в которых не забивала лишь дважды.

    «Селтик» – «ПСЖ» – 0:5

    Прогноз: Гол Неймара. Кф. 1.95

    Игрок, взорвавший трансферный рынок и изменивший современный футбол. Он ушел из «Барселоны» этим летом, поскольку больше не хотел оставаться в тени Лионеля Месси. Во Франции Неймар начал гиперактивно и забил в первых четырех матчах за «ПСЖ» четыре гола. Но главный турнир для капитана сборной Бразилии только наступает – в Лиге чемпионов Неймар захочет показать себя на максимальном уровне, и именно для победы на этом турнире шейхи покупали его за безумные 222 миллиона евро.

    «Челси» – «Карабах» – 6:0

    Прогноз: «Челси» победит и ТМ 3.5. Кф. 2.02

    Вернувшийся в Лигу чемпионов «Челси» сыграет против дебютанта «Карабаха». Первая в истории азербайджанского футбола команда, которая вышла в групповую стадию самого престижного европейского турнира, в квалификации обыграла крепкий «Копенгаген». Уже это наталкивает на определенные мысли. А если еще и обратиться к статистике, показывающей нам лишь один ТБ 3.5, который команды пробили в своих последних пяти матчах ЛЧ, можно сделать выводы: хозяева выиграют, но до разгрома дело не дойдет.

    «Марибор» – «Спартак»

    Прогноз: ТМ 2.5. Кф. 1.74

    Большого количества голов, если отталкиваться от статистики, не должно быть и в Мариборе. Судя по данным, этот матч получится одним из самых малорезультативных в стартовом туре группового этапа. Хозяева за последние десять игр в среднем пропускали по 0,2 гола за матч, тогда как «Спартак», участвовавший в Лиге чемпионов в последний раз в 2012 году, смог забить в том розыгрыше на выезде более одного гола лишь единожды – в ворота «Барселоны», как бы удивительно это ни звучало. На старте сезона красно-белые испытывают кризис, ну а «Марибор» сам по себе не тот клуб, где наколачивают много голов. В общем, ожидаю увидеть здесь вязкую игру, которая вряд ли понравится нейтральному зрителю.

    «Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд

    Прогноз: ТБ 2.5. Кф. 1.74

    Абсолютно противоположная игра ожидается в Англии, где «Тоттенхэм» на «Уэмбли» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Обе команды любят демонстрировать результативную игру, и вот вам факты:

    Последние десять матчей команд в Лиге чемпионов.

    И если «Тоттенхэм» можно просто назвать очень результативным клубом, то дортмундцы – это машина по пробиванию тоталов больше. На счету «Боруссии» уже пять таймов подряд с тоталом больше 1.5, а также игра прошлой осенью с «Легией», завершившаяся со счетом 8:4.

    Есть еще сомнения? Тогда вот вам очные встречи, которые состоялись в 2016 году:

    «Ливерпуль» – «Севилья»

    Прогноз: Обе забьют. Кф. 1.61

    Еще одна сочная игра, которая также пройдет в Англии. Отталкиваться здесь будем от хозяев, которые имеют очень быстрых, активных и продуктивных игроков линии атаки, но при этом испытывают проблемы в обороне. В двух матчах квалификации против «Хоффенхайма» «Ливерпуль» забивал и пропускал. Уровень «Севильи» повыше, а значит и проблем у своих ворот будет больше. Кстати, совсем недавно «Ливерпуль» и «Севилья» встречались в финале Лиги Европы. Результат – 1:3.

    Экспресс (два матча). Кф. 2.73

    «Рома» − «Атлетико». Прогноз: ТБ 2. Кф. 1.64

    «Шахтер» − «Наполи». Прогноз: Фора 2(0). Кф. 1.57

    В дополнение предлагаю экспресс из двух матчей. В каждой из этих игр возможен возврат, так как я попытался взять надежные варианты.

    В первой игре букмекеры выставили на количество голов такие коэффициенты, словно это матч уровня «Амкара» с «Анжи». А это абсолютно не так. В Перми и Махачкале не выступают такие форварды, как Эдин Джеко и Антуан Гризманн. Статистика тоже подтверждает правильность ставки: меньше двух голов в последних пяти матчах «Ромы» было забито лишь однажды, в матчах «Атлетико» − дважды.

    Во втором матче вижу аутсайдера в «Шахтере». Все просто: нейтральный стадион, более слабый состав, неконкурентоспособный чемпионат.

    Фото: globallookpress, bombardir.ru

    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии41
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 сентября 2017, 20:57

      хотелось бы победы спартака но он не создан для еврокубков

      0
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      Рейтинг: +15

      smit1096 13 сентября 2017, 19:49

      Отличный новый раздел!!!

      1
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 13 сентября 2017, 19:27

      Супер статья

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 сентября 2017, 17:22

      Г-да админы ! А зачем эти прогнозы на Бомбардире : гол Неймара , ТМ 3,5 , обе забьют ? У вас в линейке нет таких прогнозов ! Евгений Найданов - главный эксперт Бомбардира , ну и .... что ?

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > dok66 13 сентября 2017, 22:52

      это если ты увлекаешься буками. Линейка бомбардира конкретна. Здесь нет страховок и двойных исходов для ссыкунов, здесь играют только отважные поцы))

      4
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > BoltCX 13 сентября 2017, 23:12

      В будущем линия будет расширена.

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус > Бомбардир 13 сентября 2017, 23:25

      А на Лигу Европы будут прогнозы? Просто тут все, кроме 1 матча зашли))

      0
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Жентус 13 сентября 2017, 23:48

      Кроме одного матча и экспресса.

      На Лигу Европы прогнозов не будет, но будут на выходные дни.

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус > Бомбардир 14 сентября 2017, 00:13

      Тоттенхэм - Боруссия Д Более 2,5 голов 1.68 Выигр.

      Ливерпуль - Севилья Обе команды забьют? Да 1.65 Выигр

      Марибор - Спартак Москва Менее 2,5 голов 1.91 Выигр.



      Я не экспресс ставил, ставил. Ставил систему 2 из 3, чтобы перестраховаться, из-за этого коэфф чуть меньше 3.04 вышел
      Но 3 из 3 зашло

      1
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      Рейтинг: +185

      Des79 13 сентября 2017, 12:32

      Не сработало у него! Я поставил на ничью Атлетико-Рома

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 сентября 2017, 03:14

      Одна осечка в прогнозе уже есть...

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > арейская 13 сентября 2017, 08:09

      2 осечки как минимум

      4
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      Рейтинг: +10

      Dmitriy55 12 сентября 2017, 17:20

      Барселона-Ювентус Х2,Бенфика-ЦСКА П1,Олимпиакос-Атлетико ТМ 2,0,Рома-Атлетико обе забьют,Селтик-ПСЖ ТБ 2,5

      0
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > Dmitriy55 13 сентября 2017, 17:34

      только один угадал)

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      Рейтинг: +592

      spaike 12 сентября 2017, 15:49

      Бенфика - ЦСКА ТМ 2.5
      Селтик - ПСЖ ТБ 3
      Челси - Карабах победа Челси и ТМ 3.5
      Марибор - Спартак непроигрыш Марибора (1Х)
      Тоттенхэм - Боруссия Д ТБ 2.5
      Ливерпуль - Севилья победа Ливерпуля и ТБ 2.5
      Рома - Атлетико ТМ 2.5
      Шахтёр - Наполи ТБ 2.5

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 сентября 2017, 15:47

      хату на юве и бенфику

      -2
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 > карасевщина 13 сентября 2017, 16:59

      Как дИла, бомж?

      2
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 12 сентября 2017, 13:29

      Взвешенный и обоснованный расклад!!... Добавить нечего, автор аргументирует статистикой и информацией высокой степени избирательности.... Здорово!...)))

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