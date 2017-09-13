Что случится в матчах Лиги чемпионов? Прогнозы, которые принесут вам выгоду

Главный эксперт «Бомбардира» по ставкам Евгений Найданов рассказывает о самых вероятных событиях еврокубковых матчей.

«Бенфика» – ЦСКА – 1:2

Прогноз: Обе забьют. Кф. 2.10

Португальская команда в этой встрече обязательно забьет. И причины нужно искать даже не в атакующей силе «Бенфики», которая в прошлом сезоне уверенно выиграла национальный чемпионат, забив больше всех остальных команд.

Причины – в слабости армейцев у своих ворот. Во-первых, это защитники – Игнашевич и братья Березуцкие, которым на троих уже больше ста лет, а также Виктор Васин – игрок без особой надежности. Во-вторых, это вратарь, стабильность которого проявляется лишь в том, что он пропускает на групповом этапе Лиги чемпионов и стадии плей-офф 39 матчей подряд. Я не жду здесь разгромного поражения ЦСКА, но очередной гол на турнире они наверняка получат.

В атакующей трети поля дела у армейцев куда лучше, что подтверждает и статистика: в этом сезоне команда Виктора Гончаренко провела 14 официальных матчей, в которых не забивала лишь дважды.

«Селтик» – «ПСЖ» – 0:5

Прогноз: Гол Неймара. Кф. 1.95

Игрок, взорвавший трансферный рынок и изменивший современный футбол. Он ушел из «Барселоны» этим летом, поскольку больше не хотел оставаться в тени Лионеля Месси. Во Франции Неймар начал гиперактивно и забил в первых четырех матчах за «ПСЖ» четыре гола. Но главный турнир для капитана сборной Бразилии только наступает – в Лиге чемпионов Неймар захочет показать себя на максимальном уровне, и именно для победы на этом турнире шейхи покупали его за безумные 222 миллиона евро.

«Челси» – «Карабах» – 6:0

Прогноз: «Челси» победит и ТМ 3.5. Кф. 2.02

Вернувшийся в Лигу чемпионов «Челси» сыграет против дебютанта «Карабаха». Первая в истории азербайджанского футбола команда, которая вышла в групповую стадию самого престижного европейского турнира, в квалификации обыграла крепкий «Копенгаген». Уже это наталкивает на определенные мысли. А если еще и обратиться к статистике, показывающей нам лишь один ТБ 3.5, который команды пробили в своих последних пяти матчах ЛЧ, можно сделать выводы: хозяева выиграют, но до разгрома дело не дойдет.

«Марибор» – «Спартак»

Прогноз: ТМ 2.5. Кф. 1.74

Большого количества голов, если отталкиваться от статистики, не должно быть и в Мариборе. Судя по данным, этот матч получится одним из самых малорезультативных в стартовом туре группового этапа. Хозяева за последние десять игр в среднем пропускали по 0,2 гола за матч, тогда как «Спартак», участвовавший в Лиге чемпионов в последний раз в 2012 году, смог забить в том розыгрыше на выезде более одного гола лишь единожды – в ворота «Барселоны», как бы удивительно это ни звучало. На старте сезона красно-белые испытывают кризис, ну а «Марибор» сам по себе не тот клуб, где наколачивают много голов. В общем, ожидаю увидеть здесь вязкую игру, которая вряд ли понравится нейтральному зрителю.

«Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд

Прогноз: ТБ 2.5. Кф. 1.74

Абсолютно противоположная игра ожидается в Англии, где «Тоттенхэм» на «Уэмбли» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Обе команды любят демонстрировать результативную игру, и вот вам факты:

Последние десять матчей команд в Лиге чемпионов.

И если «Тоттенхэм» можно просто назвать очень результативным клубом, то дортмундцы – это машина по пробиванию тоталов больше. На счету «Боруссии» уже пять таймов подряд с тоталом больше 1.5, а также игра прошлой осенью с «Легией», завершившаяся со счетом 8:4.

Есть еще сомнения? Тогда вот вам очные встречи, которые состоялись в 2016 году:

«Ливерпуль» – «Севилья»

Прогноз: Обе забьют. Кф. 1.61

Еще одна сочная игра, которая также пройдет в Англии. Отталкиваться здесь будем от хозяев, которые имеют очень быстрых, активных и продуктивных игроков линии атаки, но при этом испытывают проблемы в обороне. В двух матчах квалификации против «Хоффенхайма» «Ливерпуль» забивал и пропускал. Уровень «Севильи» повыше, а значит и проблем у своих ворот будет больше. Кстати, совсем недавно «Ливерпуль» и «Севилья» встречались в финале Лиги Европы. Результат – 1:3.

Экспресс (два матча). Кф. 2.73

«Рома» − «Атлетико». Прогноз: ТБ 2. Кф. 1.64

«Шахтер» − «Наполи». Прогноз: Фора 2(0). Кф. 1.57

В дополнение предлагаю экспресс из двух матчей. В каждой из этих игр возможен возврат, так как я попытался взять надежные варианты.

В первой игре букмекеры выставили на количество голов такие коэффициенты, словно это матч уровня «Амкара» с «Анжи». А это абсолютно не так. В Перми и Махачкале не выступают такие форварды, как Эдин Джеко и Антуан Гризманн. Статистика тоже подтверждает правильность ставки: меньше двух голов в последних пяти матчах «Ромы» было забито лишь однажды, в матчах «Атлетико» − дважды.

Во втором матче вижу аутсайдера в «Шахтере». Все просто: нейтральный стадион, более слабый состав, неконкурентоспособный чемпионат.

Фото: globallookpress, bombardir.ru