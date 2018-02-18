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    У вратарей «Спартака» проблемы. Они не помогают команде


    3
    Голосов: 13
    18.02.2018 16:30
    Главный недостаток в работе Карреры.

    В матче плей-офф Лиги Европы против «Атлетика» москвичи пропустили три мяча только за первый тайм. Потом команда собралась, отыграла один гол и скрасила катастрофу. Теперь от «Спартака» требуется гостевое чудо, а вратарям команды нужно прийти в себя. «Спартаку» стало плохо там, где этого ждали меньше всего.

    Артем Ребров в этом сезоне Премьер-лиги отыграл только семь матчей. Он начинал футбольный год в основе, но потом проиграл конкуренцию Селихову. «Спартак» с Ребровым потерял необязательные очки, а переломной стала сентябрьская игра с «Ливерпулем». Там героический Ребров выдержал 68 минут, но заменился из-за травмы. Селихов свой шанс не упустил.

    На первый взгляд странно, почему на игру с Бильбао вышел именно Ребров. Александр Селихов был безоговорочно основным вратарем «Спартака» перед перерывом. Теперь он наблюдал со стороны, как Ребров допускал помарки на выходах и пропускал мячи. Испанцы в гостевом матче нанесли только три удара в створ ворот. Все они превратились в голы.

    Жена Артема Реброва уже передала привет всем, кто задавал вопросы по игре Реброва. И все равно сложно представить, что такой игрой Ребров вернет доверие Карреры.

    text

    Публикация от text (@katrina_rebrova)

    Этот матч вообще получился парадоксальным. Защитник Илья Кутепов стал лучшим по выигранным единоборствам, хотя его тоже обвиняют в пропущенных голах. Но почему же не играл Селихов? «Спорт-Экспресс» сообщил, что его отстранили от матчам по дисциплинарным причинам. На взвешивании у Селихова обнаружили лишние 900 грамм веса, а на одно из теоретических занятий вратарь опоздал. Каррера к подобному отнесся строго.

    Как бы в подтверждение этой версии «Спартак» уволил диетолога Сару Фабрис и шеф-повора Вальтера Дри. Их в свое время пригласил Массимо Каррера, а в Италии оба трудились в «Удинезе». Сам Александр Селихов тоже отреагировал на происходящее в инстаграме.

    text

    Публикация от text (@selikhov57)

    В ответном матче «Спартак» уже призывают играть без оглядки на оборону. Забивать нужно не меньше трех, но для вратаря такая игра – хорошая возможность проявить себя. Моментов «Атлетик» создаст много, а Каррере снова предстоит сделать очень трудный выбор.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 19 февраля 2018, 22:49

      амкарский бист намного лучше

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      клoр 19 февраля 2018, 16:47

      оба вратаря отстойные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 19 февраля 2018, 11:52

      Защиту надо укреплять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 февраля 2018, 11:03

      Мне кажется, у Спартака нормального вратаря в новой истории вообще не было. Хотел написать "со времен Филимонова", но потом передумал. Нигматуллин, Акинфеев, Малафеев - все эти топовые в РФПЛ в разное время вратари были на порядок выше играющих в Спартаке. Это беда не вратарей, а селекции.

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 19 февраля 2018, 09:11

      Ребров косячил всегда помнится как он побежал к центру поля и столкнулся с защитником а мусенок закатил в пустые ворота)) Почему стоял Ребров? Спросить надо у того кто переподписывал с ним контракт когда уже появился Селихов и за какие заслуги? за рекламные? Всем уже давно с трибуны видно что Ребров не уровень Спартака! его уровень фнл в лучшем случае! По прошлому году казалось все выбор сделан Селихов! но вот опять это говно всплыло интересно чьими все таки усилиями!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 19 февраля 2018, 08:48

      Больше надо доверять молодежи

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 февраля 2018, 06:30

      а не сливает ли кубок спартак ? прошлогодний номер со сливом кубков ради чемпионства не пройдет у локо все впорядке а спартаку только кубок и то там крылья советов фаворит кубка )

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 февраля 2018, 06:27

      ребров лодыгиным становится на матч с локо ставьте его )))

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 18 февраля 2018, 22:14

      без обиды, но Ребров лучше в рекламный бизнес пойдет

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 18 февраля 2018, 22:08

      вечно выбивает и привозит себе же устали

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