У вратарей «Спартака» проблемы. Они не помогают команде

Главный недостаток в работе Карреры.

В матче плей-офф Лиги Европы против «Атлетика» москвичи пропустили три мяча только за первый тайм. Потом команда собралась, отыграла один гол и скрасила катастрофу. Теперь от «Спартака» требуется гостевое чудо, а вратарям команды нужно прийти в себя. «Спартаку» стало плохо там, где этого ждали меньше всего.

Артем Ребров в этом сезоне Премьер-лиги отыграл только семь матчей. Он начинал футбольный год в основе, но потом проиграл конкуренцию Селихову. «Спартак» с Ребровым потерял необязательные очки, а переломной стала сентябрьская игра с «Ливерпулем». Там героический Ребров выдержал 68 минут, но заменился из-за травмы. Селихов свой шанс не упустил.

На первый взгляд странно, почему на игру с Бильбао вышел именно Ребров. Александр Селихов был безоговорочно основным вратарем «Спартака» перед перерывом. Теперь он наблюдал со стороны, как Ребров допускал помарки на выходах и пропускал мячи. Испанцы в гостевом матче нанесли только три удара в створ ворот. Все они превратились в голы.

Жена Артема Реброва уже передала привет всем, кто задавал вопросы по игре Реброва. И все равно сложно представить, что такой игрой Ребров вернет доверие Карреры.

text Публикация от text (@katrina_rebrova) Фев 16, 2018 в 1:09 PST

Этот матч вообще получился парадоксальным. Защитник Илья Кутепов стал лучшим по выигранным единоборствам, хотя его тоже обвиняют в пропущенных голах. Но почему же не играл Селихов? «Спорт-Экспресс» сообщил, что его отстранили от матчам по дисциплинарным причинам. На взвешивании у Селихова обнаружили лишние 900 грамм веса, а на одно из теоретических занятий вратарь опоздал. Каррера к подобному отнесся строго.

Как бы в подтверждение этой версии «Спартак» уволил диетолога Сару Фабрис и шеф-повора Вальтера Дри. Их в свое время пригласил Массимо Каррера, а в Италии оба трудились в «Удинезе». Сам Александр Селихов тоже отреагировал на происходящее в инстаграме.

text Публикация от text (@selikhov57) Фев 17, 2018 в 10:34 PST

В ответном матче «Спартак» уже призывают играть без оглядки на оборону. Забивать нужно не меньше трех, но для вратаря такая игра – хорошая возможность проявить себя. Моментов «Атлетик» создаст много, а Каррере снова предстоит сделать очень трудный выбор.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?