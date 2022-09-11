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    Лукас Клиттен - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Клиттен
    Команда Силькеборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 2000 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Орхус 1:1 Силькеборг Дания. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Силькеборг 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Орхус (Орхус) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    12.11.2022 75' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    06.11.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:2 Силькеборг (Силькеборг)
    30.10.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    23.10.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:2 Силькеборг (Силькеборг)
    90'
    17.10.2022 59' -90' Силькеборг (Силькеборг) 3:3 Рандерс (Рандерс)
    09.10.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    02.10.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    18.09.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 3:2 Силькеборг (Силькеборг)
    11.09.2022 67' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Орхус (Орхус)
    02.09.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    28.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    21.08.2022 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 0:2 Силькеборг (Силькеборг)
    14.08.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    08.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    31.07.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 2:0 Брондбю (Бреннбю)
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