Лукас Клиттен - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Клиттен
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2000 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Клиттен
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Орхус
|1:1
|Силькеборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Силькеборг
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|12.11.2022
|75' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Виборг (Виборг)
|23.10.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|90'
|17.10.2022
|59' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:3
|Рандерс (Рандерс)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|18.09.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.09.2022
|67' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|0:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|2:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:0
|Брондбю (Бреннбю)