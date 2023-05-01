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Лукас Клиттен
Статистика
Лукас Клиттен - статистика
Завершил карьеру
1 мая 2000 (26)
#25 | Защитник
184 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Силькеборг
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 5 тур
Мидтьюлланд
3 : 0
01.05.2023
Силькеборг
1' - 36'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
2 : 2
21.04.2023
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Оденсе
2 : 0
16.04.2023
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 2
11.04.2023
Хорсенс
81' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 1
02.04.2023
Силькеборг
1' - 70'
41'
Дания. Суперлига, 22 тур
Силькеборг
3 : 3
19.03.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Брондбю
2 : 1
12.03.2023
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
1 : 1
26.02.2023
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Силькеборг
0 : 2
12.11.2022
Люнгбю
75' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Ольборг
1 : 2
06.11.2022
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Силькеборг
1 : 2
30.10.2022
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Хорсенс
3 : 2
23.10.2022
Силькеборг
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Силькеборг
3 : 3
17.10.2022
Рандерс
59' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Оденсе
1 : 1
09.10.2022
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Силькеборг
2 : 1
02.10.2022
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
3 : 2
18.09.2022
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
1 : 0
11.09.2022
Орхус
67' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Копенгаген
1 : 0
02.09.2022
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 2
28.08.2022
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
0 : 2
21.08.2022
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
2 : 0
14.08.2022
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
3 : 1
08.08.2022
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
2 : 0
31.07.2022
Брондбю
Был в запасе
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