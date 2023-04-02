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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Силькеборг
Люнгбю - Силькеборг: обзор матча 02 апреля 2023
Люнгбю
02.04.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Силькеборг
4'
Ф. Гиткьяер
1'
Т. Адамсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Силькеборг
Желтая карточка
С. Атли Магнуссон
90'
+3
90'
+1
Замена
М. Каалунд
️️️️
Т. Адамсен
Замена
К. Винтер
️️️️
М. Ремер
90'
+1
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
В. Кумадо
90'
84'
Замена
А. Линд
️️️️
С. Тенгстедт
Замена
M. Kristensen
️️️️
Т. Чуквуани
77'
70'
Замена
П. Маттссон
️️️️
Л. Виген
70'
Замена
А. Оггесен
️️️️
Л. Клиттен
68'
Желтая карточка
А. Буш
63'
Желтая карточка
М. Бринк
Замена
Р. Корлу
️️️️
А. Финнбогасон
57'
46'
Замена
К. Куск
️️️️
С. Йоргенсен
44'
Желтая карточка
Т. Адамсен
Желтая карточка
Ф. Гиткьяер
42'
41'
Желтая карточка
Л. Клиттен
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гиткьяер
Пас отдал
С. Атли Магнуссон
4'
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Адамсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
13
Лассе Виген
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
7
Пелле Маттссон
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
4-3-3
1
5
Грегор
3
Хей
2
Кумадо
6
Бьелланд
2
Финнссон
42
Чуквуани
8
Ремер
27
Финнбогасон
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
4-3-1-2
1
Ларсен
3
Эстрем
3
Сальквист
40
Буш
25
Клиттен
13
Виген
6
Бринк
19
Клинге
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
8
Адамсен
2
Кумадо
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
2
Кумадо
8
Ремер
15
Винтер
15
Винтер
8
Ремер
27
Финнбогасон
10
Корлу
10
Корлу
27
Финнбогасон
42
Чуквуани
9
9
42
Чуквуани
13
Виген
7
Маттссон
7
Маттссон
13
Виген
8
Адамсен
18
Каалунд
18
Каалунд
8
Адамсен
25
Клиттен
22
Оггесен
22
Оггесен
25
Клиттен
8
Йоргенсен
7
Куск
7
Куск
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
11
Линд
11
Линд
10
Тенгстедт
Остались в запасе
Люнгбю
Силькеборг
1
Frederik Ibsen
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Оскар Хедвалль
ВР
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
12
Sebastian Koch
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Люнгбю - Силькеборг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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