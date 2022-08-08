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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Ольборг
Силькеборг - Ольборг: обзор матча 08 августа 2022
Силькеборг
08.08.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ольборг
44'
М. Росс (АГ)
59'
Н. Валлис
85'
К. Куск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Ольборг
85'
ГОЛ! 2:1!
К. Куск
Пас отдал
М. Макарич
80'
Замена
М. Макарич
️️️️
А. Эмента
Замена
А. Оггесен
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
78'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
А. Клинге
78'
69'
Замена
J. Pedersen
️️️️
М. Хойхольт
69'
Замена
П. Феррейра
️️️️
И. Фоссум
ГОЛ! 2:0!
Н. Валлис
Пас отдал
С. Тейтур Тордарсон
59'
58'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
К. Паллесен
58'
Замена
К. Куск
️️️️
Л. Андерсен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Росс
44'
28'
Желтая карточка
Л. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
1-4-5
1
Ларсен
3
Феликс
7
Валлис
6
Бринк
8
Йоргенсен
23
Тордарсон
19
Клинге
22
Сонне
3
Сальквист
4
Энгель
9
Хелениус
3-3-1-4
2
Росс
2
Паллесен
3
Нильсен
18
Прип
8
Фоссум
6
Хойхольт
10
Соуза
12
6
Крамер
25
Андерсен
18
Эмента
19
Клинге
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
19
Клинге
23
Тордарсон
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Тордарсон
2
Паллесен
29
Лудевиг
29
Лудевиг
2
Паллесен
8
Фоссум
6
Феррейра
6
Феррейра
8
Фоссум
6
Хойхольт
28
28
6
Хойхольт
18
Эмента
9
Макарич
9
Макарич
18
Эмента
25
Андерсен
7
Куск
7
Куск
25
Андерсен
Остались в запасе
Силькеборг
Ольборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
14
Андерс Даль
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Ольборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
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