Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Силькеборг
Ольборг - Силькеборг: обзор матча 06 ноября 2022
Ольборг
06.11.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Силькеборг
4'
А. Поульсен
71'
С. Тейтур Тордарсон
79'
П. Маттссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Силькеборг
Замена
А. Соуза
️️️️
Л. Прип
84'
Замена
J. Pedersen
️️️️
К. Лудевиг
83'
83'
Замена
А. Оггесен
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
83'
Замена
О. Сонне
️️️️
Р. Эстрем
79'
ГОЛ! 1:2!
П. Маттссон
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Ю. Бакиз
75'
71'
ГОЛ! 1:1!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
А. Клинге
Замена
К. Хег
️️️️
М. Рамкильде
68'
58'
Замена
К. Куск
️️️️
С. Тенгстедт
46'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Т. Адамсен
36'
Замена
П. Маттссон
️️️️
М. Бринк
ГОЛ! 1:0!
А. Поульсен
Пас отдал
Л. Прип
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
6
Ларс Крамер
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Ольборг
31
Оскар Линнер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Сандер
4
Гранли
2
Поульсен
20
29
Лудевиг
6
Феррейра
8
Фоссум
10
Бакиз
18
Прип
19
Рамкильде
6
Крамер
4-3-1-2
1
Ларсен
3
Эстрем
40
Буш
3
Феликс
4
Энгель
23
Тордарсон
6
Бринк
19
Клинге
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
8
Адамсен
18
Прип
10
Соуза
10
Соуза
18
Прип
10
Бакиз
25
Андерсен
25
Андерсен
10
Бакиз
19
Рамкильде
9
Хег
9
Хег
19
Рамкильде
29
Лудевиг
28
28
29
Лудевиг
3
Эстрем
22
Сонне
22
Сонне
3
Эстрем
6
Бринк
7
Маттссон
7
Маттссон
6
Бринк
23
Тордарсон
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
7
Куск
7
Куск
10
Тенгстедт
8
Адамсен
9
Хелениус
9
Хелениус
8
Адамсен
Остались в запасе
Ольборг
Силькеборг
31
Оскар Линнер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Ольборг - Силькеборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
Новости команд
Все
Ольборг
Силькеборг
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+