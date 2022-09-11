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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Орхус
Силькеборг - Орхус: обзор матча 11 сентября 2022
Силькеборг
11.09.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Орхус
31'
С. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Орхус
Замена
М. Каалунд
️️️️
С. Йоргенсен
86'
Замена
О. Хедвалль
️️️️
М. Бринк
86'
80'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Андерсон
80'
Замена
Й. Дуин
️️️️
С. Хауген
Замена
Л. Клиттен
️️️️
Л. Энгель
67'
64'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Т. Мельгор
64'
Замена
С. Греннинг
️️️️
П. Мортенсен
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
64'
Желтая карточка
О. Сонне
55'
46'
Замена
К. Якоб
️️️️
Н. Поульсен
ГОЛ! 1:0!
С. Йоргенсен
Пас отдал
К. Куск
31'
2'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
17
Кевин Якоб
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
3
Сальквист
3
Феликс
22
Сонне
6
Бринк
23
Тордарсон
7
Куск
19
Клинге
8
Йоргенсен
9
Хелениус
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
21
Мадсен
23
Андерсон
19
Кал
6
Поульсен
31
Биссек
14
Мельгор
9
Хауген
9
Мортенсен
31
Кристенсен
6
Бринк
1
Хедвалль
1
Хедвалль
6
Бринк
4
Энгель
25
Клиттен
25
Клиттен
4
Энгель
8
Йоргенсен
18
Каалунд
18
Каалунд
8
Йоргенсен
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
14
Мельгор
5
5
14
Мельгор
6
Поульсен
17
Якоб
17
Якоб
6
Поульсен
23
Андерсон
29
Брандхоф
29
Брандхоф
23
Андерсон
9
Мортенсен
17
Греннинг
17
Греннинг
9
Мортенсен
9
Хауген
9
Дуин
9
Дуин
9
Хауген
Остались в запасе
Силькеборг
Орхус
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Силькеборг - Орхус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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