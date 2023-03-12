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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Силькеборг
Брондбю - Силькеборг: обзор матча 12 марта 2023
Брондбю
12.03.2023, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Силькеборг
31'
Н. Валлис
79'
О. Омойджуанфо
66'
О. Сонне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Силькеборг
83'
Замена
А. Линд
️️️️
С. Йоргенсен
Замена
А. Слимане
️️️️
Х. Эвьен
82'
ГОЛ! 2:1!
О. Омойджуанфо
79'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
Д. Белл
71'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
С. Хедлунд
71'
66'
ГОЛ! 1:1!
О. Сонне
Пас отдал
С. Йоргенсен
61'
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
46'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
37'
Желтая карточка
С. Йоргенсен
ГОЛ! 1:0!
Н. Валлис
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
13
Лассе Виген
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
3-2-2-3
1
Хермансен
32
Алвес
3
Винтер
15
Риверос
10
Васс
26
Эвьен
7
Валлис
17
Греве
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
8
Белл
4-4-1-1
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
3
Феликс
4
Энгель
6
Бринк
19
Клинге
7
Куск
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
8
Адамсен
8
Белл
28
Себулонсен
28
Себулонсен
8
Белл
26
Эвьен
20
Слимане
20
Слимане
26
Эвьен
15
Хедлунд
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
Хедлунд
23
Тордарсон
13
Виген
13
Виген
23
Тордарсон
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
8
Йоргенсен
11
Линд
11
Линд
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Брондбю
Силькеборг
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Брондбю - Силькеборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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