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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Ольборг
Силькеборг - Ольборг: обзор матча 21 апреля 2023
Силькеборг
21.04.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ольборг
26'
А. Буш
42'
Т. Адамсен (П)
23'
Д. Гранли
89'
М. Рамкильде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Ольборг
90'
Желтая карточка
Л. Андерсен
89'
ГОЛ! 2:2!
М. Рамкильде
Пас отдал
А. Соуза
83'
Замена
А. Эмента
️️️️
Ю. Бакиз
Замена
М. Каалунд
️️️️
Т. Адамсен
80'
Замена
П. Маттссон
️️️️
А. Клинге
80'
74'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
К. Паллесен
74'
Замена
К. Йоргенсен
️️️️
И. Фоссум
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
67'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
65'
61'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Л. Прип
54'
Желтая карточка
А. Соуза
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Адамсен
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Буш
Пас отдал
А. Клинге
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гранли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
10
Аллан Соуза
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
22
Сонне
40
Буш
3
Сальквист
3
Эстрем
7
Куск
6
Бринк
23
Тордарсон
19
Клинге
8
Йоргенсен
8
Адамсен
4-2-3-1
58
Мантль
2
Паллесен
34
Отоа
6
Крамер
4
Гранли
6
Хойхольт
8
Фоссум
10
Соуза
18
Прип
10
Бакиз
9
Хелениус
8
Адамсен
18
Каалунд
18
Каалунд
8
Адамсен
23
Тордарсон
13
Виген
13
Виген
23
Тордарсон
19
Клинге
7
Маттссон
7
Маттссон
19
Клинге
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
8
Фоссум
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
8
Фоссум
18
Прип
25
Андерсен
25
Андерсен
18
Прип
2
Паллесен
19
Рамкильде
19
Рамкильде
2
Паллесен
10
Бакиз
18
Эмента
18
Эмента
10
Бакиз
Остались в запасе
Силькеборг
Ольборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
14
Андерс Даль
ЦП
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
14
Андерс Даль
ЦП
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Педру Феррейра
ОП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Силькеборг - Ольборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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