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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Силькеборг
Орхус - Силькеборг: обзор матча 26 февраля 2023
Орхус
26.02.2023, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Силькеборг
36'
Ф. Тингагер
90+1'
Т. Адамсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Силькеборг
Желтая карточка
Т. Мельгор
90'
+5
90'
+5
Замена
М. Каалунд
️️️️
С. Йоргенсен
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Т. Адамсен
Пас отдал
Л. Энгель
Желтая карточка
М. Дуэлунн
86'
82'
Желтая карточка
О. Сонне
80'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
80'
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
Замена
Э. Кал
️️️️
Ф. Беймо
74'
Замена
Т. Мельгор
️️️️
Д. Линкс
74'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
К. Якоб
66'
Замена
Й. Дуин
️️️️
С. Хауген
66'
Желтая карточка
С. Хауген
58'
Желтая карточка
К. Якоб
49'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тингагер
Пас отдал
Д. Линкс
36'
Желтая карточка
М. Эмиль Мадсен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
19
Эрик Кал
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
3-3-1-2
1
Хансен
5
Тингагер
31
Биссек
2
Беймо
6
Поульсен
21
Мадсен
11
Линкс
17
Якоб
9
Мортенсен
9
Хауген
4-4-1-1
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
3
Феликс
4
Энгель
23
Тордарсон
19
Клинге
7
Куск
6
Бринк
8
Йоргенсен
8
Адамсен
2
Беймо
19
Кал
19
Кал
2
Беймо
17
Якоб
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
17
Якоб
11
Линкс
14
Мельгор
14
Мельгор
11
Линкс
9
Хауген
9
Дуин
9
Дуин
9
Хауген
8
Йоргенсен
18
Каалунд
18
Каалунд
8
Йоргенсен
23
Тордарсон
13
Виген
13
Виген
23
Тордарсон
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
Остались в запасе
Орхус
Силькеборг
99
Пер Бротвейт
ВР
14
Адам Дагхим
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
14
Адам Дагхим
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Орхус - Силькеборг
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
0 : 1
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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