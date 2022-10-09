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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Силькеборг
Оденсе - Силькеборг: обзор матча 09 октября 2022
Оденсе
09.10.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Силькеборг
61'
А. Гигович
83'
Т. Адамсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Силькеборг
83'
ГОЛ! 1:1!
Т. Адамсен
Пас отдал
К. Куск
73'
Желтая карточка
Л. Энгель
72'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Клинге
72'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
Н. Хелениус
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
Я. Минте
62'
Замена
Я. Бреум
️️️️
Ф. Тонгия
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Гигович
Пас отдал
Я. Минте
61'
60'
Замена
О. Сонне
️️️️
Р. Эстрем
59'
Замена
К. Куск
️️️️
С. Тенгстедт
Желтая карточка
Я. Минте
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
29
Аске Адельгор
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
1
Мартин Хансен
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Янкуба Минте
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
4-2-5
14
Груббе
29
Адельгор
6
Тверсков
15
Иванчевич
8
Гигович
10
Тонгия
9
Кадрии
4
11
Жебали
11
Минте
1
Хансен
4-3-1-2
1
Ларсен
3
Эстрем
3
Сальквист
26
Калисир
4
Энгель
18
Каалунд
6
Бринк
19
Клинге
8
Йоргенсен
9
Хелениус
10
Тенгстедт
10
Тонгия
10
Бреум
10
Бреум
10
Тонгия
11
Минте
11
Хорнеман
11
Хорнеман
11
Минте
3
Эстрем
22
Сонне
22
Сонне
3
Эстрем
19
Клинге
23
Тордарсон
23
Тордарсон
19
Клинге
10
Тенгстедт
7
Куск
7
Куск
10
Тенгстедт
9
Хелениус
8
Адамсен
8
Адамсен
9
Хелениус
Остались в запасе
Оденсе
Силькеборг
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Оденсе - Силькеборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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