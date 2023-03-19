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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Мидтьюлланд
Силькеборг - Мидтьюлланд: обзор матча 19 марта 2023
Силькеборг
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
30'
Т. Адамсен
60'
О. Сонне
86'
А. Линд
14'
С. Гартенманн
45+3'
А. Симсир
76'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Мидтьюлланд
90'
Замена
Шарлес
️️️️
О. Серенсен
90'
Замена
Жуниньо
️️️️
В. Бак Йенсен
Желтая карточка
Л. Энгель
88'
ГОЛ! 3:3!
А. Линд
Пас отдал
Т. Сальквист
86'
85'
Желтая карточка
В. Бак Йенсен
Замена
П. Маттссон
️️️️
М. Бринк
84'
Замена
А. Линд
️️️️
С. Йоргенсен
84'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
Л. Виген
78'
76'
ГОЛ! 2:3!
Г. Исаксен
Желтая карточка
О. Сонне
74'
68'
Замена
Ф. Гейзельберг
️️️️
А. Симсир
63'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
А. Гигович
63'
Замена
Э. Ашур
️️️️
Э. Чилуфья
ГОЛ! 2:2!
О. Сонне
Пас отдал
Л. Энгель
60'
Замена
К. Куск
️️️️
С. Тенгстедт
57'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Симсир
40'
Желтая карточка
Г. Исаксен
ГОЛ! 1:1!
Т. Адамсен
Пас отдал
С. Тенгстедт
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Гартенманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
6
Марк Бринк
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
35
Шарлес
ЦП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
4-3-1-2
1
Ларсен
4
Энгель
3
Феликс
3
Сальквист
22
Сонне
6
Бринк
13
Виген
19
Клинге
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
8
Адамсен
4-4-2
1
Лоссль
3
Дальсгаард
3
Гартенманн
17
Тюхосен
55
Бак Йенсен
11
Исаксен
18
Серенсен
8
Гигович
8
Ольссон
14
Чилуфья
58
Симсир
6
Бринк
7
Маттссон
7
Маттссон
6
Бринк
13
Виген
23
Тордарсон
23
Тордарсон
13
Виген
10
Тенгстедт
7
Куск
7
Куск
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
11
Линд
11
Линд
8
Йоргенсен
55
Бак Йенсен
18
Жуниньо
18
Жуниньо
55
Бак Йенсен
8
Гигович
32
Мартинес
32
Мартинес
8
Гигович
14
Чилуфья
8
Ашур
8
Ашур
14
Чилуфья
18
Серенсен
35
Шарлес
35
Шарлес
18
Серенсен
58
Симсир
47
Гейзельберг
47
Гейзельберг
58
Симсир
Остались в запасе
Силькеборг
Мидтьюлланд
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
60
Марк Угбо
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Силькеборг - Мидтьюлланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 0
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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