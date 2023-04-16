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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Силькеборг
Оденсе - Силькеборг: обзор матча 16 апреля 2023
Оденсе
16.04.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Силькеборг
55'
Б. Кадрии
64'
Н. Скитта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Силькеборг
88'
Замена
М. Каалунд
️️️️
М. Бринк
83'
Замена
А. Оггесен
️️️️
Р. Эстрем
Замена
К. Зохоре
️️️️
Б. Кадрии
82'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Я. Минте
82'
Замена
Я. Бреум
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
82'
80'
Замена
А. Линд
️️️️
С. Йоргенсен
Замена
J. Skjelvik
️️️️
А. Адельгор
68'
ГОЛ! 2:0!
Н. Скитта
Пас отдал
Я. Минте
64'
62'
Замена
К. Куск
️️️️
С. Тенгстедт
61'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
Л. Виген
ГОЛ! 1:0!
Б. Кадрии
Пас отдал
Я. Минте
55'
Замена
Н. Скитта
️️️️
А. Манне
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
8
Аласана Манне
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
13
Лассе Виген
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
5
Omar Jebali
ЦЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
15
Натан Скитта
АП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
4-2-3-1
1
Хансен
29
Адельгор
28
Слотсагер
6
Тверсков
14
Груббе
8
Манне
9
Кадрии
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Минте
4
4-3-1-2
1
Ларсен
3
Эстрем
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
13
Виген
6
Бринк
7
Маттссон
8
Йоргенсен
8
Адамсен
10
Тенгстедт
29
Адельгор
3
3
29
Адельгор
11
Минте
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Минте
8
Манне
15
Скитта
15
Скитта
8
Манне
9
Кадрии
7
Зохоре
7
Зохоре
9
Кадрии
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Бреум
10
Бреум
29
Фрекьяер-Йенсен
3
Эстрем
22
Оггесен
22
Оггесен
3
Эстрем
6
Бринк
18
Каалунд
18
Каалунд
6
Бринк
13
Виген
23
Тордарсон
23
Тордарсон
13
Виген
10
Тенгстедт
7
Куск
7
Куск
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
11
Линд
11
Линд
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Оденсе
Силькеборг
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Оденсе - Силькеборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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