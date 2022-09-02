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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Силькеборг
Копенгаген - Силькеборг: обзор матча 02 сентября 2022
Копенгаген
02.09.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Силькеборг
41'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Силькеборг
90'
+3
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
Желтая карточка
А. Корнелиус
90'
+3
Желтая карточка
К. Дикс
84'
81'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
И. Йоуханнессон
80'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
М. Дарами
70'
57'
Замена
К. Куск
️️️️
М. Каалунд
48'
Желтая карточка
Т. Сальквист
Желтая карточка
М. Дарами
48'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
46'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Д. Хочолава
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Зека
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
34
Кристиансен
3
Вавро
5
Хочолава
4
Дикс
6
Зека
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
14
Корнелиус
1-4-5
1
Ларсен
3
Феликс
18
Каалунд
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
6
Бринк
3
Сальквист
22
Сонне
4
Энгель
19
Клинге
9
Хелениус
5
Хочолава
20
Бойлесен
20
Бойлесен
5
Хочолава
10
Харальдссон
21
Лерагер
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
18
Мукаиру
18
Мукаиру
9
Дарами
8
Йоуханнессон
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
8
Йоуханнессон
18
Каалунд
7
Куск
7
Куск
18
Каалунд
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Копенгаген
Силькеборг
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Копенгаген - Силькеборг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
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