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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Силькеборг
Нордшелланд - Силькеборг: обзор матча 21 августа 2022
Нордшелланд
21.08.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Силькеборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Силькеборг
90'
+2
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
87'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
М. Каалунд
77'
Замена
А. Оггесен
️️️️
С. Тенгстедт
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Шельдеруп
74'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
74'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
О. Антман
65'
Замена
М. Диоманде
️️️️
М. Хансен
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
22
Оливер Сонне
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Нордшелланд
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
1-3-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
2
Бидструп
11
Антман
21
Шельдеруп
9
Хансен
39
Нагало
13
Хансен
7
Нуама
3
Фрезе
2
Вилладсен
1-3-5
1
Ларсен
3
Феликс
6
Бринк
18
Каалунд
7
Валлис
22
Сонне
3
Сальквист
4
Энгель
19
Клинге
10
Тенгстедт
9
Хансен
10
Диоманде
10
Диоманде
9
Хансен
21
Шельдеруп
8
Нигрен
8
Нигрен
21
Шельдеруп
11
Антман
28
Кулибали
28
Кулибали
11
Антман
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
18
Каалунд
23
Тордарсон
23
Тордарсон
18
Каалунд
10
Тенгстедт
22
Оггесен
22
Оггесен
10
Тенгстедт
Остались в запасе
Нордшелланд
Силькеборг
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
81
Лео Валта
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Нордшелланд - Силькеборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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