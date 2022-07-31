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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Брондбю
Силькеборг - Брондбю: обзор матча 31 июля 2022
Силькеборг
31.07.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Брондбю
7'
Н. Хелениус
83'
Т. Сальквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Брондбю
89'
Желтая карточка
Y. Salech
Желтая карточка
М. Каалунд
85'
ГОЛ! 2:0!
Т. Сальквист
Пас отдал
А. Клинге
83'
82'
Замена
Y. Salech
️️️️
М. Дивкович
Замена
М. Каалунд
️️️️
Н. Валлис
78'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
72'
Замена
А. Оггесен
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
68'
64'
Замена
К. Каппис
️️️️
М. Греве
64'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
П. Бьюр
55'
Желтая карточка
А. Слимане
40'
Желтая карточка
С. Хедлунд
ГОЛ! 1:0!
Н. Хелениус
Пас отдал
Н. Валлис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
2-4-4
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
7
Валлис
6
Бринк
3
Сальквист
4
Энгель
9
Хелениус
19
Клинге
4-2-1-3
1
Хермансен
28
Себулонсен
24
Ростед
15
Риверос
5
Хеггхейм
20
Слимане
21
Бьюр
17
Греве
24
Дивкович
8
Белл
15
Хедлунд
7
Валлис
18
Каалунд
18
Каалунд
7
Валлис
23
Тордарсон
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
17
Греве
12
Каппис
12
Каппис
17
Греве
21
Бьюр
30
Квистгарден
30
Квистгарден
21
Бьюр
24
Дивкович
9
9
24
Дивкович
Остались в запасе
Силькеборг
Брондбю
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
40
Александер Буш
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
39
Marinus Larsen
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Силькеборг - Брондбю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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