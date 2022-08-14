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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Силькеборг
Виборг - Силькеборг: обзор матча 14 августа 2022
Виборг
14.08.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Силькеборг
12'
Ж. Грот
22'
К. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Силькеборг
76'
Замена
М. Каалунд
️️️️
Н. Валлис
Замена
С. Бергер
️️️️
Д. Лонвейк
69'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
69'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
И. Саид
62'
46'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
46'
Замена
Р. Гояни
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
44'
Желтая карточка
А. Клинге
ГОЛ! 2:0!
К. Серенсен
Пас отдал
Ж. Грот
22'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Грот
Пас отдал
К. Серенсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
5
Николас Бюрги
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
5
Жан Залетел
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
2-2-5
5
Бюрги
24
Аньембе
8
Леманс
6
Бонде
21
Лонвейк
31
Грот
19
Саид
13
Греннинг
3
Серенсен
1-4-5
1
Ларсен
3
Феликс
6
Бринк
23
Тордарсон
7
Валлис
8
Йоргенсен
9
Хелениус
3
Сальквист
22
Сонне
4
Энгель
19
Клинге
19
Саид
8
Замбурек
8
Замбурек
19
Саид
21
Лонвейк
14
Бергер
14
Бергер
21
Лонвейк
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
7
Валлис
18
Каалунд
18
Каалунд
7
Валлис
23
Тордарсон
23
Гояни
23
Гояни
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Виборг
Силькеборг
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
3
Антон Гаеи
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Виборг - Силькеборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
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