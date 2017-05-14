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Камалутдин Ахмедов
Статистика
Камалутдин Ахмедов - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1986 (40)
#3 | Защитник
183 см | 78 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
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Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
24
1
0
5
2
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Енисей
1 : 0
14.05.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Тюмень
2 : 0
10.05.2017
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сокол
1 : 0
29.04.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
17.04.2017
Тюмень
1' - 55'
55'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тюмень
2 : 1
12.04.2017
Мордовия
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тюмень
1 : 1
01.04.2017
Химки
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
26.03.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
3 : 0
22.03.2017
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
0 : 0
19.03.2017
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тосно
2 : 2
12.03.2017
Тюмень
1' - 90'
49'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
1 : 3
26.11.2016
Тюмень
1' - 90'
19'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
2 : 0
13.11.2016
Тюмень
1' - 90'
70'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
2 : 3
30.10.2016
Енисей
1' - 31'
31'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
0 : 1
22.10.2016
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Шинник
0 : 0
15.10.2016
Тюмень
1' - 90'
83'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тюмень
1 : 1
08.10.2016
Сокол
1' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Тюмень
2 : 0
26.09.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1 : 1
17.09.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тюмень
3 : 1
10.09.2016
Cибирь
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
3 : 2
02.09.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тюмень
1 : 3
28.08.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
62'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тамбов
0 : 1
21.08.2016
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
1 : 2
17.08.2016
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-2
2 : 3
13.08.2016
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0 : 0
06.08.2016
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.07.2016
Тюмень
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Тюмень
1 : 0
27.07.2016
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Зенит-2
1 : 0
23.07.2016
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1 : 0
16.07.2016
Тюмень
Был в запасе
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