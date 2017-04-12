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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Мордовия
Тюмень - Мордовия: обзор матча 12 апреля 2017
Тюмень
12.04.2017, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 1
Завершен
Мордовия
40'
А. Рябокобыленко
90+4'
К. Ахмедов
11'
П. Игнатович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Мордовия
ГОЛ! 2:1!
К. Ахмедов
90'
+4
90'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
Желтая карточка
Д. Гузь
90'
82'
Замена
А. Алхазов
️️️️
И. Петров
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Чуканов
81'
63'
Замена
А. Молодцов
️️️️
П. Деобальд
Замена
В. Лешонок
️️️️
Н. Теленков
59'
58'
Замена
В. Сысуев
️️️️
Р. Сабитов
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Шакуро
46'
41'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Дегтярев
ГОЛ! 1:1!
А. Рябокобыленко
40'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Игнатович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Мордовия
23
Артем Леонов
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Семин
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
96
Иван Сметанин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
Мордовия
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-1-4-1-1
35
Смирнов
90
Шакуро
39
Маслов
55
Гузь
5
Рябокобыленко
20
Теленков
4
Кленкин
27
Чудин
3
Ахмедов
7
Чуканов
9
Мамтов
3-3-1-2
23
Леонов
27
Лебедев
19
Осипов
5
Багаев
34
Сабитов
33
Кренделев
29
Игнатович
57
Деобальд
11
Дегтярев
10
Амбарцумян
7
Чуканов
17
Глухов
17
Глухов
7
Чуканов
20
Теленков
9
Лешонок
9
Лешонок
20
Теленков
90
Шакуро
13
Шляпкин
13
Шляпкин
90
Шакуро
34
Сабитов
10
Сысуев
10
Сысуев
34
Сабитов
57
Деобальд
27
Молодцов
27
Молодцов
57
Деобальд
11
Дегтярев
10
Петров
10
Петров
11
Дегтярев
Петров
13
Алхазов
13
Алхазов
Петров
Остались в запасе
Тюмень
Мордовия
96
Иван Сметанин
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Андрей Семин
Остались в запасе
96
Иван Сметанин
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Остались в запасе
35
Роман Калюжный
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Андрей Семин
Статистика матча Тюмень - Мордовия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Геолог
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