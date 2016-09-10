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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Cибирь
Тюмень - Cибирь: обзор матча 10 сентября 2016
Тюмень
10.09.2016, суббота, 12:30
Россия. ФНЛ, 12 тур
3 : 1
Завершен
Cибирь
55'
Д. Кленкин
60'
Д. Кленкин
80'
А. Павленко
45'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Cибирь
Замена
К. Ахмедов
️️️️
Д. Кленкин
89'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
81'
ГОЛ! 3:1!
А. Павленко
80'
74'
Замена
А. Макаренко
️️️️
Н. Безлихотнов
68'
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Андреев
63'
Замена
А. Овсепян
️️️️
Р. Магаль
ГОЛ! 2:1!
Д. Кленкин
60'
57'
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Гладышев
ГОЛ! 1:1!
Д. Кленкин
55'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Н. Теленков
53'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Андреев
Желтая карточка
Д. Кленкин
40'
39'
Желтая карточка
Е. Чеботару
33'
Желтая карточка
Н. Глушков
Желтая карточка
Н. Теленков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
37
Евгений Чеботару
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-4-1-1
35
Смирнов
4
Локтионов
55
Гузь
77
Павленко
22
Шабаев
20
Теленков
27
Чудин
4
Кленкин
13
Шляпкин
7
Чуканов
9
Мамтов
4-4-2
25
Трунин
28
Магаль
4
Выходил
29
Мищенко
5
Кушнирук
4
Рухаиа
37
Чеботару
47
Глушков
5
Гладышев
90
Безлихотнов
77
Андреев
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
20
Теленков
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
20
Теленков
4
Кленкин
3
Ахмедов
3
Ахмедов
4
Кленкин
77
Андреев
99
Азаров
99
Азаров
77
Андреев
28
Магаль
95
Овсепян
95
Овсепян
28
Магаль
5
Гладышев
44
Ларенц
44
Ларенц
5
Гладышев
90
Безлихотнов
8
Макаренко
8
Макаренко
90
Безлихотнов
Остались в запасе
Тюмень
Cибирь
4
Алексей Пустозеров
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
17
Артем Коржунов
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Остались в запасе
4
Алексей Пустозеров
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Остались в запасе
17
Артем Коржунов
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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