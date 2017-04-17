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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Тюмень
Кубань (ЛФЛ) - Тюмень: обзор матча 17 апреля 2017
Кубань (ЛФЛ)
17.04.2017, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 1
Завершен
Тюмень
12'
Н. Маляров
45'
С. Гогниев
72'
А. Гай
47'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Тюмень
Желтая карточка
Н. Маляров
86'
Замена
А. Щадин
️️️️
В. Обухов
84'
Замена
И. Коновалов
️️️️
Д. Якуба
77'
Замена
Е. Гапон
️️️️
Р. Бугаев
77'
ГОЛ! 3:1!
А. Гай
72'
Желтая карточка
В. Лобкарев
68'
55'
Красная карточка
К. Ахмедов
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Н. Марков
55'
47'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мамтов
ГОЛ! 2:0!
С. Гогниев
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Маляров
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
96
Иван Сметанин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Егор Глухов
ПВ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-1-3-2
99
Дюпин
8
Бугаев
26
Бендзь
28
Байрыев
13
Марков
8
Якуба
34
Алейник
7
Маляров
19
Гай
2
Гогниев
13
Обухов
2-1-5-1-1
35
Смирнов
90
Шакуро
39
Маслов
5
Рябокобыленко
9
Лешонок
27
Чудин
3
Ахмедов
4
Кленкин
20
Теленков
13
Шляпкин
9
Мамтов
13
Марков
52
Лобкарев
52
Лобкарев
13
Марков
8
Бугаев
33
Гапон
33
Гапон
8
Бугаев
8
Якуба
17
Коновалов
17
Коновалов
8
Якуба
13
Обухов
92
Щадин
92
Щадин
13
Обухов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Тюмень
89
Владислав Тюфяков
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
17
Егор Глухов
ПВ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
96
Иван Сметанин
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
89
Владислав Тюфяков
ЦП
1
Евгений Помазан
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
17
Егор Глухов
ПВ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
96
Иван Сметанин
ЦЗ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Тюмень
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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1 : 2
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
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