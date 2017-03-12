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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Тюмень
Тосно - Тюмень: обзор матча 12 марта 2017
Тосно
12.03.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 2
Завершен
Тюмень
87'
А. Макаров
90+1'
А. Макаров
35'
Д. Кленкин
61'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Тюмень
ГОЛ! 2:2!
А. Макаров
90'
+1
90'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
Н. Теленков
ГОЛ! 1:2!
А. Макаров
87'
86'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Д. Кленкин
Желтая карточка
Р. Дугалич
78'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Заболотный
75'
Желтая карточка
А. Заболотный
72'
68'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Маслов
Замена
А. Милевский
️️️️
Г. Чиркин
62'
Замена
А. Макаров
️️️️
В. Галиулин
61'
61'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мамтов
55'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
49'
Желтая карточка
К. Ахмедов
Замена
М. Палиенко
️️️️
И. Альшин
46'
Желтая карточка
И. Альшин
40'
Желтая карточка
М. Кашчелан
39'
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кленкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
3-1-4-1-1
25
Нигматуллин
20
Дугалич
25
Буйволов
43
Логашов
18
Кашчелан
9
Мухаметшин
88
Богаев
8
Чиркин
21
Галиулин
10
Альшин
91
Заболотный
4-4-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
39
Маслов
77
Павленко
90
Шакуро
3
Ахмедов
4
Кленкин
27
Чудин
20
Теленков
7
Чуканов
9
Мамтов
21
Галиулин
11
Макаров
11
Макаров
21
Галиулин
10
Альшин
99
Палиенко
99
Палиенко
10
Альшин
8
Чиркин
0
Милевский
0
Милевский
8
Чиркин
91
Заболотный
48
Кутьин
48
Кутьин
91
Заболотный
20
Теленков
4
Пустозеров
4
Пустозеров
20
Теленков
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
4
Кленкин
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
39
Маслов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
39
Маслов
Остались в запасе
Тосно
Тюмень
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
17
Егор Глухов
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
Остались в запасе
17
Егор Глухов
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тосно - Тюмень
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Электрон
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