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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Тосно
Тюмень - Тосно: обзор матча 17 августа 2016
Тюмень
17.08.2016, среда, 16:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Тосно
90+3'
А. Чуканов
14'
А. Заболотный
17'
М. Палиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Тосно
ГОЛ! 1:2!
А. Чуканов
90'
+3
82'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Макаров
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Шакуро
79'
73'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Заболотный
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Рябокобыленко
71'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
63'
62'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
В. Галиулин
62'
Замена
С. Причиненко
️️️️
М. Палиенко
Замена
И. Шабаев
️️️️
С. Таказов
61'
Желтая карточка
Д. Гузь
42'
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Палиенко
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
11
Александр Макаров
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
10
Артем Третьяков
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
7
Ника Чхапелия
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Смирнов
90
Шакуро
30
Таказов
77
Павленко
55
Гузь
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
27
Чудин
3
Ахмедов
7
Чуканов
9
Мамтов
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
57
Абазов
20
Дугалич
25
Буйволов
19
Гарбуз
18
Кашчелан
21
Галиулин
11
Макаров
9
Мухаметшин
99
Палиенко
91
Заболотный
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
4
Пустозеров
5
Рябокобыленко
30
Таказов
22
Шабаев
22
Шабаев
30
Таказов
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
90
Шакуро
13
Шляпкин
13
Шляпкин
90
Шакуро
21
Галиулин
7
Чхапелия
7
Чхапелия
21
Галиулин
99
Палиенко
23
Причиненко
23
Причиненко
99
Палиенко
91
Заболотный
48
Кутьин
48
Кутьин
91
Заболотный
11
Макаров
20
Марков
20
Марков
11
Макаров
Остались в запасе
Тюмень
Тосно
10
Артем Третьяков
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
Остались в запасе
10
Артем Третьяков
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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2 : 0
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2 : 3
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Тосно
0 : 0
12.08.2026
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0 : 3
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5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
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