Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Тюмень
Спартак-2 - Тюмень: обзор матча 13 августа 2016
Спартак-2
13.08.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 3
Завершен
Тюмень
50'
П. Яковлев
85'
В. Пантелеев
20'
Х. Мамтов
49'
Х. Мамтов
72'
Х. Мамтов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Тюмень
90'
+1
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Чуканов
89'
Желтая карточка
Г. Кучиев
ГОЛ! 2:3!
В. Пантелеев
85'
84'
Желтая карточка
А. Смирнов
Замена
З. Бакаев
️️️️
П. Яковлев
80'
78'
Замена
Г. Кучиев
️️️️
Х. Мамтов
Желтая карточка
А. Максименко
72'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Мамтов
Замена
В. Пантелеев
️️️️
К. Савичев
69'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
А. Самсонов
69'
60'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Рябокобыленко
57'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
ГОЛ! 1:2!
П. Яковлев
50'
49'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мамтов
33'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
27'
Желтая карточка
А. Павленко
Желтая карточка
П. Яковлев
24'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
А. Гулиев
24'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мамтов
Желтая карточка
Ш. Шанбиев
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-4-1-1
98
Максименко
4
Савичев
22
Хомуха
13
Гранат
18
Паршивлюк
2
Шанбиев
8
Самсонов
99
Гулиев
52
Леонтьев
91
Яковлев
10
Федчук
4-1-3-1-1
35
Смирнов
22
Шабаев
55
Гузь
77
Павленко
90
Шакуро
5
Рябокобыленко
3
Ахмедов
4
Кленкин
27
Чудин
7
Чуканов
9
Мамтов
8
Самсонов
10
Рудковский
10
Рудковский
8
Самсонов
4
Савичев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
4
Савичев
91
Яковлев
77
Бакаев
77
Бакаев
91
Яковлев
99
Гулиев
88
Давыдов
88
Давыдов
99
Гулиев
9
Мамтов
19
Кучиев
19
Кучиев
9
Мамтов
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
4
Пустозеров
5
Рябокобыленко
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
7
Чуканов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Чуканов
Остались в запасе
Спартак-2
Тюмень
96
Александр Лихачев
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
35
Игорь Телков
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Спартак-2 - Тюмень
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Спартак-2
Тюмень
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+