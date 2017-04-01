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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Химки
Тюмень - Химки: обзор матча 01 апреля 2017
Тюмень
01.04.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 1
Завершен
Химки
87'
Д. Кленкин
60'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Химки
ГОЛ! 1:1!
Д. Кленкин
87'
80'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Я. Казаев
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Чуканов
80'
74'
Желтая карточка
К. Заика
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Шакуро
70'
69'
Замена
М. Петрусев
️️️️
А. Чатович
Желтая карточка
Д. Кленкин
64'
62'
Замена
Т. Андре Нильсен
️️️️
Ф. Дворников
Замена
А. Пустозеров
️️️️
К. Ахмедов
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Я. Казаев
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Рябокобыленко
51'
Желтая карточка
И. Чудин
32'
23'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
М. Гащенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Адмир Чатович
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
92
Тим Андре Нильсен
ЦФ
4-1-3-1-1
35
Смирнов
77
Павленко
55
Гузь
90
Шакуро
39
Маслов
5
Рябокобыленко
20
Теленков
27
Чудин
3
Ахмедов
7
Чуканов
9
Мамтов
3-2-4-1
18
Исупов
20
Малания
5
Шумских
89
Ярковой
9
Лапин
27
Заика
77
Гащенков
4
Тюнин
53
Казаев
8
Чатович
9
Дворников
3
Ахмедов
4
Пустозеров
4
Пустозеров
3
Ахмедов
7
Чуканов
9
Лешонок
9
Лешонок
7
Чуканов
90
Шакуро
13
Шляпкин
13
Шляпкин
90
Шакуро
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
4
Кленкин
5
Рябокобыленко
53
Казаев
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
53
Казаев
8
Чатович
8
Петрусев
8
Петрусев
8
Чатович
9
Дворников
92
Нильсен
92
Нильсен
9
Дворников
77
Гащенков
21
Кокоев
21
Кокоев
77
Гащенков
Остались в запасе
Тюмень
Химки
17
Егор Глухов
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
17
Егор Глухов
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
1
Дмитрий Цицилин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
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13.09.2026
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5 : 0
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Химки
3 : 2
17.05.2025
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Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
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