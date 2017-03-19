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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Тамбов
Тюмень - Тамбов: обзор матча 19 марта 2017
Тюмень
19.03.2017, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 0
Завершен
Тамбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Тамбов
90'
Желтая карточка
Д. Вавилин
89'
Замена
А. Столяренко
️️️️
С. Шевчук
84'
Желтая карточка
А. Алумона
83'
Замена
А. Алумона
️️️️
А. Часовских
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Н. Теленков
78'
Желтая карточка
Д. Гузь
75'
72'
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Делькин
Желтая карточка
В. Лешонок
69'
55'
Замена
О. Чернышов
️️️️
В. Сорокин
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
46'
45'
+1
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Шакуро
45'
43'
Красная карточка
Д. Поярков
11'
Желтая карточка
М. Трусевич
Желтая карточка
А. Павленко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
18
Александр Алумона
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-4-1-1
35
Смирнов
55
Гузь
77
Павленко
39
Маслов
90
Шакуро
20
Теленков
27
Чудин
3
Ахмедов
4
Кленкин
7
Чуканов
9
Мамтов
4-4-2
1
Вавилин
22
Рыбин
4
Быстров
4
Овсиенко
29
Горбатюк
15
Сорокин
25
Поярков
70
Шевчук
30
Трусевич
90
Делькин
15
Часовских
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
20
Теленков
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
20
Теленков
90
Шакуро
13
Шляпкин
13
Шляпкин
90
Шакуро
70
Шевчук
20
Столяренко
20
Столяренко
70
Шевчук
90
Делькин
27
Мурнин
27
Мурнин
90
Делькин
15
Сорокин
7
Чернышов
7
Чернышов
15
Сорокин
15
Часовских
18
Алумона
18
Алумона
15
Часовских
Остались в запасе
Тюмень
Тамбов
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
35
Игорь Телков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
81
Олег Смирнов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
35
Игорь Телков
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Тамбов
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Геолог
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