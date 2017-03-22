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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Спартак-Нальчик
Тюмень - Спартак-Нальчик: обзор матча 22 марта 2017
Тюмень
22.03.2017, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
20'
Х. Мамтов (П)
24'
Х. Мамтов
75'
Х. Мамтов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Спартак-Нальчик
Замена
И. Сметанин
️️️️
П. Маслов
90'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Чуканов
83'
Замена
И. Шабаев
️️️️
А. Шляпкин
78'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Мамтов
75'
70'
Замена
А. Каркаев
️️️️
Д. Войнов
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
68'
61'
Замена
М. Шаваев
️️️️
А. Богатырев
59'
Замена
З. Макоев
️️️️
В. Семенов
46'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
М. Бойчук
45'
Желтая карточка
А. Богатырев
29'
Желтая карточка
С. Крамаренко
ГОЛ! 2:0!
Х. Мамтов
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мамтов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
20
Максим Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
96
Иван Сметанин
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
19
Магомет Шаваев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-1-4-1-1
35
Смирнов
39
Маслов
55
Гузь
77
Павленко
5
Рябокобыленко
20
Теленков
27
Чудин
3
Ахмедов
13
Шляпкин
7
Чуканов
9
Мамтов
4-1-4-1
1
Антипов
91
Кузнецов
3
Мурачев
4
Дашаев
5
Семенов
34
Дроздов
26
Богатырев
36
Гурфов
21
Войнов
7
Крамаренко
20
Бойчук
7
Чуканов
4
Пустозеров
4
Пустозеров
7
Чуканов
39
Маслов
96
Сметанин
96
Сметанин
39
Маслов
13
Шляпкин
22
Шабаев
22
Шабаев
13
Шляпкин
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
26
Богатырев
19
Шаваев
19
Шаваев
26
Богатырев
5
Семенов
88
Макоев
88
Макоев
5
Семенов
21
Войнов
14
Каркаев
14
Каркаев
21
Войнов
20
Бойчук
33
Ахъядов
33
Ахъядов
20
Бойчук
Остались в запасе
Тюмень
Спартак-Нальчик
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Тюмень - Спартак-Нальчик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Спартак-Нальчик
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Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
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