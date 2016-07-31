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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Тюмень
Спартак-Нальчик - Тюмень: обзор матча 31 июля 2016
Спартак-Нальчик
31.07.2016, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
65'
М. Гугуев
62'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Тюмень
Вторая желтая
З. Макоев
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Гузь
️️️️
Д. Кленкин
Красная карточка
З. Макоев
90'
83'
Замена
К. Ахмедов
️️️️
С. Таказов
80'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
И. Чудин
80'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Шакуро
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Х. Ахриев
78'
Замена
Т. Тебердиев
️️️️
В. Семёнов
72'
Замена
З. Макоев
️️️️
А. Балкаров
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Гугуев
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
В. Лешонок
54'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
А. Балкаров
️️️️
Ш. Мухаммад
46'
29'
Желтая карточка
Р. Локтионов
Желтая карточка
А. Каркаев
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
75
Владислав Семёнов
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Азамат Балкаров
ЦП
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
3-1-4-2
1
Антипов
3
Мурачев
7
Соблиров
4
Дашаев
34
Дроздов
14
Каркаев
21
Ахриев
17
Мухаммад
75
Семёнов
9
Бажев
9
Гугуев
4-1-3-1-1
35
Смирнов
22
Шабаев
30
Таказов
4
Локтионов
90
Шакуро
5
Рябокобыленко
4
Кленкин
27
Чудин
9
Лешонок
7
Чуканов
9
Мамтов
21
Ахриев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
21
Ахриев
17
Мухаммад
7
Балкаров
7
Балкаров
17
Мухаммад
Балкаров
88
Макоев
88
Макоев
Балкаров
75
Семёнов
7
Тебердиев
7
Тебердиев
75
Семёнов
27
Чудин
4
Пустозеров
4
Пустозеров
27
Чудин
4
Кленкин
55
Гузь
55
Гузь
4
Кленкин
90
Шакуро
13
Шляпкин
13
Шляпкин
90
Шакуро
30
Таказов
3
Ахмедов
3
Ахмедов
30
Таказов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Тюмень
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Спартак-Нальчик - Тюмень
1
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
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