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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Тюмень
Шинник - Тюмень: обзор матча 15 октября 2016
Шинник
15.10.2016, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 0
Завершен
Тюмень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Тюмень
90'
+1
Замена
Р. Локтионов
️️️️
Х. Мамтов
Желтая карточка
В. Цховребов
90'
Замена
В. Цховребов
️️️️
А. Митасов
88'
85'
Замена
Н. Теленков
️️️️
Д. Кленкин
83'
Желтая карточка
К. Ахмедов
Замена
В. Ослоновский
️️️️
В. Сиротов
79'
68'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Лаук
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Тарас Царикаев
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
17
Артур Мугинов
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4-1-3-1-1
16
Яшин
5
Евсеев
24
Гоцук
78
Чистяков
97
Ятченко
17
Царикаев
9
Митасов
52
Нетфуллин
37
Сиротов
10
Лаук
8
Земсков
3-5-1-1
35
Смирнов
77
Павленко
90
Шакуро
55
Гузь
4
Пустозеров
27
Чудин
4
Кленкин
3
Ахмедов
13
Шляпкин
7
Чуканов
9
Мамтов
9
Митасов
15
Цховребов
15
Цховребов
9
Митасов
37
Сиротов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
37
Сиротов
10
Лаук
28
Султонов
28
Султонов
10
Лаук
9
Мамтов
4
Локтионов
4
Локтионов
9
Мамтов
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
4
Кленкин
20
Теленков
20
Теленков
4
Кленкин
Остались в запасе
Шинник
Тюмень
17
Артур Мугинов
ЦП
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
17
Артур Мугинов
ЦП
79
Константин Троянов
ОП
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Шинник - Тюмень
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Шинник
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