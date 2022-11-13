Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бендик Бай - статистика

Завершил карьеру
9 марта 1990 (36)
#13 | Нападающий
186 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кристиансунд
29
9
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.11.2022
Кристиансунд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
4 : 0
30.10.2022
Олесунн
80' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Буде-Глимт
5 : 0
23.10.2022
Кристиансунд
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
0 : 1
16.10.2022
Хаугесунд
1' - 77'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Одд
1 : 1
09.10.2022
Кристиансунд
1' - 90'
17'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
4 : 4
02.10.2022
Русенборг
16' - 90'
30'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Стремсгодсет
4 : 1
18.09.2022
Кристиансунд
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
3 : 2
11.09.2022
Волеренга
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Кристиансунд
3 : 1
04.09.2022
Сандефьорд
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Кристиансунд
2 : 1
31.08.2022
Викинг
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Лиллестрем
1 : 1
28.08.2022
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
2 : 1
14.08.2022
Кристиансунд
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 3
07.08.2022
Мольде
1' - 72'
16'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Кристиансунд
1 : 1
03.08.2022
Тромсе
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
0 : 1
30.07.2022
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Сандефьорд
2 : 0
27.07.2022
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
2 : 2
24.07.2022
Одд
1' - 90'
20'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Викинг
2 : 1
17.07.2022
Кристиансунд
1' - 90'
52'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Волеренга
3 : 0
10.07.2022
Кристиансунд
1' - 88'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
1 : 3
03.07.2022
Лиллестрем
1' - 90'
20'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
3 : 1
25.06.2022
Кристиансунд
1' - 76'
19'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Кристиансунд
0 : 2
18.06.2022
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Мольде
2 : 1
21.05.2022
Кристиансунд
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Хаугесунд
2 : 0
08.05.2022
Кристиансунд
1' - 66'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
2 : 2
24.04.2022
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Йерв
1 : 0
18.04.2022
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Кристиансунд
2 : 3
10.04.2022
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Олесунн
1 : 0
03.04.2022
Кристиансунд
1' - 63'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+