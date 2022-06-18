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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Буде-Глимт
Кристиансунд - Буде-Глимт: обзор матча 18 июня 2022
Кристиансунд
18.06.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
0 : 2
Завершен
Буде-Глимт
53'
А. Пеллегрино
72'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Буде-Глимт
88'
Замена
А. Тьеррандсен-Скау
️️️️
У. Ветлесен
88'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
В. Бонифаци
Желтая карточка
К. Асбак
87'
Замена
А. Муколли
️️️️
Т. Гьертсен
82'
Замена
D. Agbo
️️️️
А. Диоп
79'
78'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Салтнес
Замена
A. Askar
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
62'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
Й. Исаксен
62'
Замена
С. Ярль
️️️️
С. Эрик Картум
62'
56'
Желтая карточка
У. Салтнес
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Пеллегрино
Желтая карточка
С. Эрик Картум
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
13
Бендик Бай
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
20
David Agbo
ЦП
29
Marius Weidel
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
2-3-2-3
30
19
3
Асбак
19
Картум
6
Исаксен
28
Диоп
9
Виллумссон
7
Гьертсен
22
17
13
Бай
3-4-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Сампстед
22
Хейбротен
18
Хаген
10
Ветлесен
18
Мое
14
Салтнес
22
Мвука
90
Пеллегрино
22
Бонифаци
6
Исаксен
10
Каллудра
10
Каллудра
6
Исаксен
28
Диоп
20
20
28
Диоп
7
Гьертсен
98
Муколли
98
Муколли
7
Гьертсен
19
Картум
55
Ярль
55
Ярль
19
Картум
9
Виллумссон
77
77
9
Виллумссон
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
22
Бонифаци
7
Коомсон
7
Коомсон
22
Бонифаци
10
Ветлесен
37
Тьеррандсен-Скау
37
Тьеррандсен-Скау
10
Ветлесен
Остались в запасе
Кристиансунд
Буде-Глимт
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
29
Marius Weidel
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
32
Marius Alm
ЦЗ
29
Marius Weidel
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Кристиансунд - Буде-Глимт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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