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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Викинг
Кристиансунд - Викинг: обзор матча 31 августа 2022
Кристиансунд
31.08.2022, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 1
Завершен
Викинг
17'
Ф. Мумбанья
42'
Ф. Мумбанья
40'
З. Трипич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Викинг
Замена
Л. Каллудра
️️️️
Й. Исаксен
87'
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Б. Бай
83'
83'
Замена
К. Кабран
️️️️
С. Свендсен
83'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
С. Бьорсхол
Замена
A. Askar
️️️️
S. Nilsen
75'
Замена
H. Gjesdal
️️️️
Ф. Мумбанья
75'
Желтая карточка
А. Диоп
72'
66'
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Карлсбакк
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
С. Ярль
42'
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Трипич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
D. Peter Ulvestad
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
7
Торгил Гьертсен
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
29
Marius Weidel
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
2-4-2-2
34
МакДермотт
5
55
Ярль
6
28
Диоп
19
Картум
6
Исаксен
13
Бай
7
Гьертсен
22
29
Мумбанья
2-2-1-5
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
7
Сольбаккен
10
Трипич
15
Скитта
7
Свендсен
11
Карлсбакк
2
Хауген
9
3
Веватне
29
Мумбанья
25
25
29
Мумбанья
6
Исаксен
10
Каллудра
10
Каллудра
6
Исаксен
22
77
77
22
13
Бай
20
20
13
Бай
7
Свендсен
11
Кабран
11
Кабран
7
Свендсен
18
Бьорсхол
23
Сандберг
23
Сандберг
18
Бьорсхол
11
Карлсбакк
24
Траоре
24
Траоре
11
Карлсбакк
Остались в запасе
Кристиансунд
Викинг
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
29
Marius Weidel
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
20
David Agbo
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
29
Marius Weidel
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
35
Edvin Austbø
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Кристиансунд - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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