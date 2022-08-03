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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Тромсе
Кристиансунд - Тромсе: обзор матча 03 августа 2022
Кристиансунд
03.08.2022, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
90+4'
Б. Бай (П)
18'
А. Миккельсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Тромсе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Бай
90'
+4
Замена
D. Agbo
️️️️
D. Peter Ulvestad
86'
Желтая карточка
Й. Исаксен
84'
81'
Желтая карточка
Я. Хаугаард
81'
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
Замена
Л. Каллудра
️️️️
S. Nilsen
74'
71'
Замена
F. Winther
️️️️
А. Миккельсен
62'
Замена
К. Антонсен
️️️️
Э. Китолано
62'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
М. Эбийе
Замена
A. Askar
️️️️
К. Асбак
58'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Т. Гьертсен
46'
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
46'
Желтая карточка
Б. Дарри Виллумссон
34'
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Миккельсен
Пас отдал
Н. Вестерлунд
5'
Желтая карточка
Л. Нильсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЛЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
13
Бендик Бай
ПВ
7
Торгил Гьертсен
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
20
David Agbo
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
Тромсе
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
2-3-3-2
34
МакДермотт
3
Асбак
5
19
Картум
6
Исаксен
6
13
Бай
9
Виллумссон
7
Гьертсен
55
Ярль
22
2-4-1-3
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
17
Китолано
11
Йенссен
5
Опсал
25
Нильсен
94
Миккельсен
20
Эбийе
23
Вестерлунд
5
5
20
20
5
22
10
Каллудра
10
Каллудра
22
7
Гьертсен
29
Мумбанья
29
Мумбанья
7
Гьертсен
9
Виллумссон
17
17
9
Виллумссон
3
Асбак
77
77
3
Асбак
17
Китолано
11
Антонсен
11
Антонсен
17
Китолано
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
94
Миккельсен
6
6
94
Миккельсен
20
Эбийе
9
Туоминен
9
Туоминен
20
Эбийе
Остались в запасе
Кристиансунд
Тромсе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Остались в запасе
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Кристиансунд - Тромсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
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