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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Кристиансунд
Тромсе - Кристиансунд: обзор матча 14 августа 2022
Тромсе
14.08.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 1
Завершен
Кристиансунд
26'
Р. Йенссен
52'
Я. Туоминен
68'
С. Эрик Картум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Кристиансунд
Замена
A. Jenssen
️️️️
Э. Китолано
85'
83'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
Желтая карточка
F. Winther
81'
81'
Замена
И. Аннан
️️️️
Т. Гьертсен
81'
Замена
A. Askar
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
Замена
Л. Нильсен
️️️️
В. Каманци
74'
68'
ГОЛ! 2:1!
С. Эрик Картум
Пас отдал
Ф. Мумбанья
Замена
Л. Нордас
️️️️
Я. Туоминен
68'
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
68'
Желтая карточка
Э. Китолано
66'
62'
Замена
M. Normann Williamsen
️️️️
D. Peter Ulvestad
62'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Б. Бай
ГОЛ! 2:0!
Я. Туоминен
Пас отдал
А. Миккельсен
52'
Желтая карточка
К. Антонсен
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. Йенссен
Пас отдал
Я. Туоминен
26'
19'
Желтая карточка
С. Ярль
Желтая карточка
С. Опсал
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
13
Бендик Бай
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Тромсе
25
Лассе Нильсен
ЛП
18
Elias Aarflot
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Исаак Аннан
ЛЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
4-3-1-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
6
Гундерсен
28
Психе
12
Каманци
17
Китолано
5
Опсал
11
Йенссен
94
Миккельсен
9
Туоминен
23
Вестерлунд
2-4-3-1
34
МакДермотт
55
Ярль
5
19
Картум
6
Исаксен
6
28
Диоп
13
Бай
9
Виллумссон
7
Гьертсен
22
12
Каманци
25
Нильсен
25
Нильсен
12
Каманци
9
Туоминен
11
Нордас
11
Нордас
9
Туоминен
17
Китолано
5
5
17
Китолано
5
Опсал
6
6
5
Опсал
7
Гьертсен
25
Аннан
25
Аннан
7
Гьертсен
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
5
17
17
5
9
Виллумссон
77
77
9
Виллумссон
13
Бай
29
Мумбанья
29
Мумбанья
13
Бай
Остались в запасе
Тромсе
Кристиансунд
18
Elias Aarflot
ЦП
23
Рунар Норхейм
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
18
Elias Aarflot
ЦП
23
Рунар Норхейм
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
24
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Тромсе - Кристиансунд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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